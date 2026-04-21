Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 12:30h.

El técnico azulón valora cómo llegará el equipo txuri urdin al encuentro

El vestuario de la Real Sociedad aclara su plan con el Betis y la quinta plaza: "Dentro del club"

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José Bordalás pasa revista. El entrenador del Getafe CF busca levantarse de la derrota cosechada en el Ciutat de València. Para ello, el cuadro azulón espera aprovechar un guiño del calendario con el fin de amarrar definitivamente su permanencia y engancharse a la pelea europea. Entre tantas celebraciones, la Real Sociedad recibirá al equipo madrileño, aunque su técnico espera una gran versión de los pupilos de Pellegrino Matarazzo.

En su comparecencia en sala de prensa, Bordalás también fue cuestionado por otros asuntos de interés. Uno de ellos atendía a los condicionantes del final de temporada en LALIGA EA Sports, respondiendo al ejemplo reciente del Sevilla FC - Atlético de Madrid.

Las palabras de José Bordalás en el Getafe

La Real Sociedad. "Estamos pensando en nosotros, pero creo que la Real va a ser un equipo difícil y va a querer seguir dándole alegrías a su afición. Y obviamente se ven con posibilidades de meterse en puestos europeos. Va a ser un partido tremendamente complicado porque es una gran plantilla, lo está demostrando con la consecución del título de Copa del Rey, pero el equipo está bien y concienciado".

Una final con el Getafe. "Mi objetivo es intentar sumar los puntos para conseguir el objetivo y todos sabemos que llegar a una final de Copa con el Getafe no es sencillo porque no somos un club grande. Mi objetivo no es ese, es el partido de Anoeta".

Si gana... ¿Salvación garantizada? "Sí, por supuesto, pero necesitamos ganar. Nos vamos a encontrar a la Real Sociedad en un gran momento anímico".

Los otros condicionantes en el final de temporada. "Mucho, creo que mucho. Lo pudimos ver, usted ha puesto el ejemplo en un partido (Sevilla-Atlético de Madrid) y al final condiciona mucho. Pero está montado así, no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es intentar sumar los puntos que necesitamos sin fijarnos en los rivales, ni en los enfrentamientos".

El Getafe no se dejará ir. "Yo creo que ningún equipo se va a dejar ir, sí que puede haber algún partido concreto porque tienen compromisos como lo hemos visto y que el compañero comentaba, ese partido Sevilla-Atleti, pues la mente posiblemente la tuvieran en el partido de Champions, pero poco más. Todos los equipos están jugándose mucho".