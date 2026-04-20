Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 22:27h.

La cámara del colegiado revela este momento inédito

Aritz Elustondo enloquece en la fiesta de la Real Sociedad e imita a Imanol Alguacil: "¡Dios!"

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Puro Diego Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid, derrotado el pasado sábado en el Estadio La Cartuja, se vació en su área técnica. El argentino se lamentó y vibró con los suyos en una final de mucha tensión que se decidió desde los once metros. Antes de llegar al momento definitivo, sus pupilos rozaron el triunfo tras igualar el segundo gol de Mikel Oyarzabal, pero la Real Sociedad resistió el arreón colchonero.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo no lograban neutralizar a un Julián Álvarez en modo estrella que se echaba a su equipo a la espalda. Simeone se lamentaba en cada ocasión errada, como las que tuvo Álex Baena, y acabó pagando su frustración con Alberola Rojas.

La queja inédita de Simeone a Alberola Rojas

Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol ha difundido al completo las imágenes que captaron la RefCam. Una pequeña cámara captó todo lo que veía Alberola Rojas durante la disputa de la gran final de la Copa del Rey. Y entre tanta imagen del encuentro también se coló el Cholo. Concretamente en la segunda mitad de la prórroga, momento del choque en el que el técnico rojiblanco entendió que su rival estaba perdiendo tiempo.

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Con Jon Mikel Aramburu en el suelo, el árbitro advirtió: "¿Quieres cambio? No hay nadie. Si te levantas es un minuto, es que sino tengo que añadir más. Y nos vamos al descanso, no hay cambio. Te tienes que salir fuera".

En torno al quinto minuto del vídeo difundido por la RFEF se puede apreciar claramente como Diego Simeone le indicó lo siguiente a Alberola Rojas: "Siete días que están descansados ellos. Siete días que están descansados". El argentino se quejó tras ver como Aramburu volvía a caerse al suelo justo antes de ser sustituido por Aritz Elustondo.