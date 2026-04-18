Ángel Cotán 18 ABR 2026 - 23:53h.

Julián Álvarez fue el mejor de los colchoneros

Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Real Sociedad hoy, final de la Copa del Rey

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Estadio La Cartuja, SevillaEl Atlético de Madrid se quedó con la miel en los labios. Tras reponerse a dos mazazos psicológicos de la Real Sociedad, el equipo colchonero, con Julián Álvarez ejerciendo de líder, cayó derrotado en los penaltis. Lookman brilló en la primera parte y Koke se dejó la vida. Musso, que paró un penalti en la tanda, no tuvo su noche con dos errores clave.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad y ponemos nota a su partido en la final de la Copa del Rey 2026.

Juan Musso (3): Muy blando en el gol de Barrenetxea. El cabezazo fue tímido y aún así no consiguió detenerlo. Parecía sacudirse la presión con un par de salidas certeras, pero cometió un error importante llegando tarde y golpeando a Gonçalo Guedes. Absurdo. Cometió el penalti y un especialista como Mikel Oyarzabal no le perdonó. Arregló su nota final con una gran doble parada en la prórroga. Paró un penalti.

Nahuel Molina (3,5): Señalado en el 1-0, no salió al verde con la concentración necesaria. No tuvo controlado al extremo portugués.

Marc Pubill (6,5): Apagó algún que otro fuego, pero la Real detectó que el lado débil era el izquierdo y tuvo poco trabajo. Muy serio en todas las acciones. Paró con el pecho un disparo que iba a portería.

Robin Le Normand (5,5): Muy exigido. Se pintó de amarillo claramente tras medir mal una entrada en la frontal del área. Se le vio incómodo en la primera mitad... y los realistas olían sangre. Pese a ello, se repuso y acabó completando un buen encuentro.

Matteo Ruggeri (4): Le ganó por alto Ander Barrenetxea en el gol, algo que le deja en evidencia. Le Normand hubiera agradecido más ayudas en la primera mitad. Primer cambio de Simeone.

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Koke Resurrección (7): Retrasando su posición para buscar soluciones a los problemas con balón de su equipo. Fue de menos a claramente más. Gran despliegue físico el suyo esta noche. Choque muy serio.

Marcos Llorente (6): Desaparecido en la primera mitad. Se soltó tras la reanudación y se le vio más reconocible. Solo faltó una buena definición de Lookman para coronar una gran jugada individual del centrocampista. Mejoró su actuación tirando de físico. Rozó el gol del título en el último suspiro. Acción top para impedir el mano a mano de Oskarsson.

Giuliano Simeone (4): Mal encuentro el suyo. Ni siquiera la brega que le caracteriza.

Ademola Lookman (8,5): Salió con ganas de comerse el césped, pero no tenía una papeleta sencilla ante un aguerrido Aramburu. Y encontró premio. Latigazo con la izquierda para empatar momentáneamente la final. El mejor de los colchoneros en el primer acto. Simeone le sustituyó a media hora del final.

Antoine Griezmann (4,5): Se dejó la pelota atrás cuando lo tenía todo para subir el 2-1 al luminoso hispalense. En la segunda tuvo otra oportunidad, pero no consiguió encontrar los tres palos. Se esperaba algo más de él esta noche.

Julián Álvarez (8,5): Una petición de pena máxima y poco más hasta el descanso de 'La Araña'. En la segunda parte pidió más el balón y acabó encontrando premio. Gol de mucho nivel para forzar la prórroga. Se echó el equipo a la espalda sin los Griezmann, Lookman o Giuliano sobre el campo. El palo le negó un gol antológico. Falló su penalti.

Los cambios de Simeone en el Atlético de Madrid - Real Sociedad

A. Sorloth (2): Entró para rematar los envíos laterales y la tuvo en un par de ocasiones. Le faltó puntería y prácticamente se las ganaron todas por alto. Por si fuera poco, falló el penalti.

Nico González (5): Debió participar más, aunque achicó atrás. Metió su penalti.

Thiago Almada (5,5): Asistió a Julián en el gol. Metió su penalti.

Álex Baena (3,5): Tuvo en sus botas el 2-3. Error clamoroso. No estuvo nada fino en el pase.

Johnny Cardoso (5,5): A centímetros de empalar un balón muerto en el área txuri urdin. Le faltó acierto, pero cuajó buenos minutos.

Lenglet (5): Minutos correctos.