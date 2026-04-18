Mario Suárez sueña con un gol de Antoine Griezmann para un nuevo título del Atleti: "Leyenda absoluta"

Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 16:48h.

Mario Suárez repasa el estado anímico del Atlético de Madrid antes de la final de Copa del Rey

Simeone podrá contar con su amuleto en La Cartuja

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La previa de la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad está dejando muchas imágenes. Sevilla ya está preparada para volver a presencial un partido único. Mientras que la afición celebra y se lo pasa genial en la Fan Zone, varios protagonistas importantes ya han hablado antes de la cita. Antoine Griezmann es uno de ellos, Enrique Cerezo y el Cholo Simeone, también. Pero hay un ex futbolista del equipo colchonero que también estará presente en La Cartuja. Mario Suárez está en Sevilla y habla sobre qué espera de la final de esta noche. El madrileño ve al Atleti favorito y espera que jugadores como el mencionado Griezmann o Koke puedan marcar.

"Entiendo que son 13 años después de la última Copa que ganamos. Los jugadores en este momento lo que quieren es que llegue la final y ganarla. Yo siempre digo que la final de Copa es el partido más bonito del año para mí en España. Yo no soy quien para dar consejos, pero que la disfruten, que es muy difícil llegar a la final y jugarla. Más difícil todavía, si cabe, en España. Que salga bien lo que están haciendo, que están haciendo una temporada muy buena, y que nos hagan disfrutar a todos los que queremos ser del Atlético", cuenta Suárez en ElDesmarque.

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El valor del Atleti para Mario Suárez

Mario Suárez hace mucho hincapié en el hecho de que el Atleti esté en el tramo final de la temporada jugándose dos títulos. "Siempre hay un equipo que es un poco más favorito, y las cosas hay que decirlas como son. Siempre desde el máximo respeto a la Real, que es un equipazo y que a mí me encanta personalmente. Pero siempre que decimos que cuando el Atleti juega contra Madrid y Barça ellos son favoritos, creo que el Atleti, por presupuesto y por plantilla, es favorito, pero por muy poco. Ya te digo, porque en las finales es muy difícil que haya un favorito claro", confiesa.

"Ojalá sea Antoine, leyenda absoluta no solo del Atleti, sino del fútbol mundial. Y qué mejor para él que despedirse, de momento, con un título de Copa, ¿no? Sería algo increíble contra ese equipo. Le queda todavía la Champions, a ver qué pasa. Pero creo que una leyenda como él esta vez sí que se merece despedirse bien de la gente del Atleti, y qué mejor que un título. Yo, por mí, ojalá que metiese un gol Koke, Griezmann, por lo que significan. Pero cualquiera: el que meta el gol ganador va a ser el héroe y se le va a recordar durante mucho tiempo. Fíjate Miranda, llevamos 13 años hablando del héroe de la Copa de 2013. Cualquiera que meta el gol y que haga felices a todos los atléticos", zanja.