Diego Páez de Roque 17 ABR 2026 - 13:00h.

Simeone no podrá repetir el ritual que le ha dado victorias en La Cartuja

Novedades en la enfermería del Atlético de Madrid y charla de Simeone con Pablo Barrios antes de la final de Copa del Rey

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El Atlético de Madrid tendrá que 'luchar' contra la superstición. A lo largo de su trayectoria como entrenador, Diego Pablo Simeone ha demostrado ser una persona muy supersticiosa y, cuando le da por algo en concreto, va con ello hasta el final.

El técnico rojiblanco sigue muchos rituales, algunos más visibles como su clásica vestimenta u otros que han desvelado algunos de sus jugadores, como la música en el autobús o su manía al entrar al vestuario. Si algo le funciona, no lo cambia.

Sin embargo, esto es algo con lo que tendrá que luchar mañana en la final de la Copa del Rey. En la presente temporada, el Atlético de Madrid ya ha visitado en dos ocasiones el estadio de La Cartuja. El Real Betis, por la remodelación del Benito Villamarín, está jugando en La Cartuja en las tres competiciones. Es por ello que, tanto en LALIGA como en la Copa del Rey, los rojiblancos ya han disputado varios partidos allí.

El primero de ellos fue en octubre de 2025, en el encuentro correspondiente a la competición doméstica y donde los rojiblancos se impusieron por 0-2 gracias a los tantos de Giuliano Simeone y Álex Baena. La siguiente ocasión no fue hasta febrero, cuando se vieron las caras de nuevo en el torneo copero y los de Simeone jugaron uno de los mejores partidos de la temporada ganando 0-5.

Dos victorias contundentes de los rojiblancos en La Cartuja que deben de servir de precedentes para mañana, pero con una diferencia clara -además del rival-, y es que el Atlético de Madrid no podrá seguir el mismo ritual, puesto que en la final de la Copa del Rey actuarán como locales.

La norma de la RFEF contra la superstición de Simeone

Según se indica en las Normas Reguladoras y Bases de Competición, “si el partido se celebrase en terreno neutral, lo hará el conjunto de más moderna afiliación a la RFEF”. Es decir, la Federación establece que el equipo que juega de local en la final de la Copa del Rey es el club con más antigüedad, que en este caso es el Atlético de Madrid.

Además, en las redes sociales ha comenzado a circular el rumor de que el club rojiblanco habría pedido cambiar de vestuario al visitante, para estar en el mismo lugar que los anteriores partidos contra el Real Betis. Sin embargo, esto no es cierto, pues los equipos no pueden pedir este tipo de cambios y se asigna en función de si son locales o visitantes. Esto debe coincidir con el lado del estadio donde se ubica la afición de cada equipo, además de por razones de seguridad. Una piedra más en el camino de Diego Pablo Simeone hacia la conquista de un nuevo título 5 años después.