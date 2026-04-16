El centrocampista analiza su situación antes de la final de la Copa del Rey

Giuliano Simeone, el sueño "desde chiquitito" con el Atlético y una promesa si gana la Copa del Rey

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Álex Baena reafirma su compromiso con el Atlético de Madrid. El andaluz ha sido uno de los jugadores que ha atendido este jueves a los medios, dos días antes de la final de la Copa del Rey que enfrentará al equipo rojiblanco ante la Real Sociedad en La Cartuja. Y además de mostrarse entusiasmado por el título, también ha admitido que está en "un año de transición".

"Si uno no está dando el 100% es normal que el míster haga cambios. Y si los compañeros están al 100%, que lo están haciendo súper bien, es normal que cueste entrar", respondió Baena cuando le preguntaron por su situación personal, tras haber perdido la titularidad en los partidos importantes de los últimos meses.

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Eso sí, Alejandro reafirmó su decisión de firmar por los rojiblancos: "Es un año de adaptación a todo, a los compañeros, al club, al míster, a todo. Estoy muy contento de estar aquí, no podía haber hecho mejor elección que venir al Atlético y siempre ayudando al equipo desde donde sea".

La temporada de Álex Baena en el Atlético de Madrid

Baena aterrizó en el Metropolitano el pasado verano procedente del Villarreal CF a cambio de más de 40 millones de euros. El andaluz estaba llamado a ser una pieza angular en los esquemas de Simeone, pero una lesión muscular y una apendicitis le mantuvo más de un mes de baja en los primeros compases del campeonato.

Desde entonces, no ha conseguido afianzar en los planes de Simeone. Suma 38 partidos y más de 1.800 minutos esta temporada, pero sólo ha anotado dos goles y sólo ha dado dos asistencias. Ha perdido aún más protagonismo desde la llegada de Ademola Lookman en enero, pero se ha mostrado convencido de que la decisión de llegar al Atlético fue la mejor.