Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 11:49h.

El Villarreal, el otro gran beneficiado de la clasificación del Atlético en Champions

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El Atlético de Madrid está de celebración. No debe perder de vista el objetivo de la Copa del Rey, con la final el próximo sábado en La Cartuja, pero actualmente atraviesan el momento más dulce de la temporada tras eliminar al FC Barcelona en la Champions League y avanzar a las semifinales del torneo europeo.

Sin embargo, el equipo rojiblanco no es el único club que se está viendo beneficiado de su gran actuación en la presente edición de la Liga de Campeones. Y es que los éxitos del Atlético de Madrid suponen una alegría en el Villarreal, y cuanto más lejos lleguen los colchoneros en la temporada, más dinero recibirá la entidad groguet.

El dinero que gana el Villarreal con los éxitos del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cuenta en sus filas con dos jugadores fichados procedentes del Villarreal, Álex Baena y Alexander Sorloth. Ambos traspasos se dieron con una cantidad fija, pero también se añadieron variables que van a empezar a cobrar gracias al buen rendimiento del equipo colchonero. En el caso del noruego, a los 32 millones se sumaron 10,5 en variables, mientras que en el fichaje del almeriense se añadieron 13 millones en variables.

Dentro de estas cláusulas, hay algunos objetivos más asequibles, como clasificaciones a la Champions League, participar en cierto número de partidos o aportación en goles, entre otros. Variables que se espera que un club como el Atlético de Madrid cumpla.

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Sin embargo, hay otros objetivos más complicados, pero a los que el Atlético de Madrid poco a poco se está acercando, como avanzar en la Liga de Campeones e incluso levantar títulos.

Según ha informado el diario AS, si el Atlético de Madrid consigue ganar la Copa del Rey del próximo sábado y la Champions League, el Villarreal podría llevarse un botín de unos 12 millones de euros. Pero, por el momento, ya ha ganado varios millones de esas variables complicadas. Tal y como ha contado el medio deportivo, a día de hoy el Villarreal ya habría ganado cerca de los 6 millones de euros.