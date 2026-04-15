River Plate, de querer fichar al hijo de Simeone a ir a por una leyenda del Atlético de Madrid

Lucas Gatti Argentina, 15 ABR 2026 - 16:29h.

Se trata de Ángel Correa, el atacante campeón del mundo con la Selección Argentina

Fede Viñas también le gusta a River Plate

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River Plate está en la búsqueda de un delantero para el próximo mercado de fichajes. Ya tanteó al hijo del Cholo Simeone. Y en ese camino, vuelve a surgir un nombre que ya había sido pretendido por el exentrenador millonario, Marcelo Gallardo. Se trata de Ángel Correa, el atacante campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y leyenda del Atlético de Madrid.

El argentino, de 31 años, se encuentra jugando en Tigres de la UANL, de México. Llegó en julio de 2025, procedente del Atlético de Madrid, firmando un contrato de cinco años, con vigencia hasta junio de 2030. Y es considerado uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX, con un salario aproximado de 30 millones pesos anuales (moneda local).

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Según pudo averiguar ElDesmarque, hay un interés de River por Correa y hasta un llamado a la dirigencia mexicana para conocer las pretensiones del futbolista, pero todavía no se abrieron las negociaciones. Por su parte, Eduardo Chacho Coudet, entrenador del Millonario, pidió por su llegada y hasta hace fuerza para que se dé, y de esta manera, seguir jerarquizando su plantel con la posible llegada de otro campeón del mundo, ya que cuenta con Marcos Acuña, German Pezzella, Franco Armani y Gonzalo Montiel, los cuatro campeones en el último mundial.

Desde River entienden que el único problema que podría haber para el arribo de Correa es su largo vínculo con Tigres, ya que le quedan cuatro años más. Por este motivo, debería la dirigencia riverplatense abonar una suma muy elevada para su salida, porque el delantero no llegaría a préstamo, sino por medio de una venta. Según la información de Transfermarkt, Correa tiene un valor en el mercado de nueve millones de euros.

¿Qué dijo sobre River Plate?

En cuanto a lo que pretende el jugador para su futuro, no descarta su vuelta al fútbol argentino, y estaría en condiciones de escuchar una propuesta de River. "El jugador evaluaría la posibilidad de regresar a Argentina", cuenta una persona allegada del futbolista de Rosario, Santa Fe.

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Hace un año, cuando se iba del Atleti, Correa fue sondeado por River. “No lo sé. Tendría que ver en el momento. A uno lo pone contento porque es un grandísimo club. Tuve la suerte de conocer a Gallardo y me parece un magnífico entrenador, conozco a varios chicos que están en el equipo. No sé qué va a pasar. No se comunicó nadie conmigo”, había contado el delantero en declaraciones a la prensa.

Un repaso a la carrera de Correa

Cabe recordar que Correa inició su carrera en San Lorenzo de Almagro, donde debutó el 31 de marzo de 2013, de la mano de Juan Antonio Pizzi. Tras mas de un año en el Ciclón, ganó la Copa Libertadores 2014 y fue vendido al Colchonero, a cambio de 7 millones de euros.

De la mano de Diego Pablo Simeone, se consolidó como una de las figuras del equipo. Durante diez temporadas, disputó 468 partidos, marcó 88 goles y dio 60 asistencias. Con el Colchonero, ganó la Liga de España (2020/2021), la Europa League (2017/2018) y la Supercopa de Europa (2018), quedando sin dudas en la historia del Atleti.

Desde su llegada a Tigres, el atacante jugó 43 partidos, marcó 19 goles y dio siete asistencias. El rendimiento de Correa es muy bueno en la liga mexicana. Por esto motivo, el club pretende mantenerlo por un tiempo más.