Vitinha podría ser la guinda del pastel de Florentino Pérez para derrotar a Enrique Riquelme

Javi Rayo 04 JUN 2026 - 08:26h.

Vitinha aparece en las quinielas como el gran bombazo de Florentino Pérez

Las otras peticiones de Mourinho a Florentino Pérez para el Real Madrid: Konaté, Gvardiol y Dumfries no son los únicos

Compartir







Este miércoles fue el día más importante hasta la fecha en la carrera electoral por la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez anunció a José Mourinho como su técnico mientras que Enrique Riquelme aseguró que Haaland vestirá de blanco si él llega a ser presidente del conjunto blanco. Dos muy buenos aperitivos antes de que Florentino Pérez anuncie hoy en Horizonte, con Iker Jiménez, el gran fichaje deportivo de su proyecto.

Florentino Pérez, manos a la obra

Según ha podido saber ElDesmarque, Vitinha podría ser la guinda del pastel de Florentino Pérez para acabar con el debate público -si es que lo hay- antes de que los socios acudan a votar el próximo domingo. El centrocampista del portugués ha llevado desde la sala de máquinas a que el PSG levante dos Champions League consecutivas. Un perfil de futbolista joven y creador, justo lo que lleva echando en falta el Real Madrid desde la salida de Luka Modric y, especialmente, de Toni Kroos. La llegada de Vitinha no saldría ni mucho menos barata. Con contrato en vigor con el equipo de Luis Enrique y con su gran cartel internacional, el Real Madrid tendría que romper la banca para firmar al internacional con Portugal.

Según consta a ElDesmarque, Vitinha podría no ser el único futbolista en ser anunciado. Otro futbolista de talla mundial representado por Jorge Mendes, con quien el Real Madrid ha recuperado la relación recientemente, podría unirse también al proyecto de Florentino Pérez. Dos contrataciones que sumar a las de Dumfries y Konaté y los regresos de Endrick, Nico Paz y con el futuro de Iker Muñoz todavía en el aire. Una gran baraja de cartas con la que convencer a los socios madridistas de revalidarle como presidente en las urnas el próximo 7 de junio.