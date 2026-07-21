El Barcelona da el primer paso por el fichaje de Aymeric Laporte y el Athletic no duda

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 14:40h.

El zaguero tiene contrato en vigor

La FIFA menosprecia a España tras ganar el Mundial con dos olvidos en Athletic y Barcelona

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Todo hace indicar que, por tercer verano consecutivo, Athletic Club y FC Barcelona chocarán en el mercado de fichajes. Tras los dos largos episodios protagonizados por Nico Williams y cerrados por completo con una renovación de larga duración, la entidad azulgrana pone sus ojos en Aymeric Laporte. Lo que podía parecer una operación inviable comienza a calentarse.

A pesar del desplante de FIFA en el posible once ideal del torneo, el futbolista de Agen ha sido uno de los mejores centrales de todo el Mundial 2026. La pareja que formó con Pau Cubarsí, combinando experiencia y juventud, fue capital para dejar a cero la portería española en hasta siete partidos.

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Una complicidad dentro del terreno de juego que fue analizada en directo por Joan Laporta y Deco. Tanto es así que, tras filtrarse el interés azulgrana por el zaguero de los leones, el Diario Sport avanza el primer paso catalán por este fichaje.

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El Barcelona da el primer paso por el fichaje de Aymeric Laporte

El Barça habría contactado ya con el entorno del jugador con el objetivo de emplazar una conversación en los próximos días y así poder conocer de primera mano las intenciones del central. A sus 32 años, la dirección deportiva culé cree que Aymeric Laporte aún puede ofrecer un alto rendimiento en las próximas temporadas.

La citada fuente fija el coste de la operación en unos quince millones de euros, pues este sería el precio que reza en su cláusula de rescisión. El deseo del Barcelona, que aún debe contar con el visto bueno de Aymeric Laporte, no casa con la postura del Athletic.

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El club bilbaíno hizo un gran esfuerzo para conseguir el regreso a casa del internacional español y no escuchará ofertas por él. Con contrato hasta junio de 2028, Edin Terzic le considera todo un fijo en el once y no aprobará la operación.