Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 15:31h.

Manu Carreño no duda en comparar el frustrado fichaje de Nico Williams con la estrategia del Barça y Julián Álvarez

Culés y atléticos se posicionan con el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona: "Con los brazos abiertos"

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El FC Barcelona se está moviendo muy rápido para armar un equipo capaz de repetir las hazañas de esta temporada. Para ello, el inminente fichaje de Anthony Gordon será la primera pieza para Hanski Flick; y en el horizonte, Bernardo Silva y Julián Álvarez se postulan como claros futuribles. En el caso del delantero argentino del Atlético de Madrid, la historia ha empezado de la forma más rocambolesca posible. Desde el Camp Nou parece que ya han puesto sobre la mesa varias ofertas para hacerse con los servicios de Álvarez, pero en el Metropolitano niegan con rotundidad que esas ofertas hayan llegado.

Manu Carreño, en un editorial cargado de paralelismos, habla de cómo actuó Joan Laporta con Nico Williams en años pasados. Una estrategia que se parece mucho a lo que se está viviendo estos días con Julián Álvarez. "En episodios anteriores, el Barça coqueteó con Nico Williams y filtró al mundo entero que estaban negociando con él. Lo hizo el verano pasado, en el 25, y el anterior, en el 24, pero ninguno de los dos veranos consiguieron fichar al futbolista del Athletic de Bilbao", empieza el periodista en ElDesmarque Mediodía.

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Manu Carreño carga contra la estrategia del FC Barcelona

"Acaban de fichar a Anthony Gordon con un método y una estrategia mucho más discreta. Nadie se ha enterado de nada hasta que estaba fichado el inglés. Ahora intentan fichar a Julián Álvarez, o eso dicen, pero con un método que recuerda más a la estrategia de Nico Williams. Y claro, eso hace dudar. Cuando quieren ser discretos, lo son. Y cuando quieren ser indiscretos y decir que están negociando con el argentino, también lo saben hacer. Así que, ¿esto va a ser otro caso Gordon o otro caso Nico Williams y acabar en nada?", se pregunta Carreño.

A fin de cuentas, razón no le falta. El fichaje de Gordon se ha hecho con rapidez y en silencio. Una operación que sorprendió a todos por lo acelerada que estaba cuando salió a la luz. Sin embargo, el culebrón que se prevé con el futuro de Julián Álvarez recuerda tanto a lo sucedido con Nico... que poca gente entiende cómo el Barça puede tener sobre la mesa dos tipos de estrategia tan diferentes.