Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 11:52h.

La sonrisa de Mateu Alemany al hablar de Bernardo Silva: "Es un gran jugador no hay duda"

Es la gran opción de Mateu Alemany para el Atlético

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El verano trae consigo muchos culebrones a raíz de posibles fichajes y uno de ellos parece que será el de Bernardo Silva. El portugués termina contrato con el Manchester City este verano y pondrá rumbo a un nuevo destino. Los focos apuntaban al Metropolitano al postularse como la gran opción de mercado de Mateu Alemany. Sin embargo, cuando todos los caminos señalaban a Madrid, apareció el Barcelona. El conjunto blaugrana se ha entrometido con fuerza en la operación y, como se suele decir, podría llevarse el gato al agua.

El medio portugués A Bola informa este viernes que Bernardo Silva vería con buenos ojos su fichaje por el Barça y su representante, Jorge Mendes, ya anda inmerso en negociaciones. Estas apuntan a ir por buen camino dada la sintonía que existe entre las partes. Hansi Flick quiere líderes sobre el campo que compensen la juventud de la plantilla y el mediocentro es uno de ellos.

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Creatividad, equilibrio y dotes de liderazgo acompañan a un futbolista con una carrera brillante en el Manchester City, además de en el Benfica y en el Mónaco. La posibilidad de que recale en el Camp Nou choca con la cercanía del acuerdo que existía entre el jugador y el Atlético de Madrid. A todo esto hay que añadir que el medio italiano Sportitalia asegura que el cuadro colchonero se habría bajado de esta pelea. Uno de los jugadores más cotizados del mercado en los últimos años se dirime entre dos equipos españoles que se rearman de cara al próximo curso. Dos grandes retos por delante y una decisión por tomar.

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Otros equipos al acecho

Atlético y Barcelona son solo dos de los equipos interesados en un futbolista que tiene más mercado. Sin ir más lejos, el PSG de Luis Enrique también tiene sus miras puestas en él una vez concluya su temporada con la disputa de la final de la Champions frente al Arsenal. La Juventus también lo persigue, aunque parece ser una operación más compleja.