Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 10:17h.

El futbolista le ha hecho saber al Betis su deseo de regresar, aunque el club no ha movido ficha aún y se centra ahora en otras prioridades

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La historia de cada verano vuelve a escena. Nueve años después de su llegada al Real Madrid el nombre de Dani Ceballos vuelve a ser vinculado con un posible regreso al Real Betis, esta vez con un escenario un tanto distinto al de hace un año. Según han avanzado los compañeros de ABC el utrerano habría sondeado esa posibilidad, a través de gente de su entorno, para dejar claro su deseo de volver a Heliópolis y a la vez conocer la predisposición de la entidad verdiblanca, quien con la clasificación Champions acudirá al mercado de fichajes con algo más de músculo económico. Un ofrecimiento que ha sido escuchado en el club, donde ya conocen de primera mano las intenciones de un futbolista que ha vivido su año más crudo bajo las órdenes de Xabi Alonso y sobre todo Álvaro Arbeloa, aunque, eso sí, los béticos aún no han movido ficha.

Según la citada información durante estos días se ha producido el cruce habitual de mensajes entre varias de las personas del club más cercanas a Dani Ceballos, siendo el futbolista muy bien valorado. Por el momento el Real Betis se centra en cuadrar las cuentas el ejercicio actual y obtener alguna plusvalía a través de una venta -o dos-, con Sergi Altimira y Nelson Deossa como los principales señalados para lograrla. Tras ello la dirección deportiva centrará sus esfuerzos en reforzar al equipo con al menos un delantero y un lateral izquierdo, pero sabiendo la necesidad también de acudir al mercado en busca de un centrocampista de campanillas.

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En ese contexto puede entrar Dani Ceballos, quien con 29 años, y a las puertas de su último año de contrato con el Real Madrid, parece tener decidido salir de la casa blanca este verano. Si bien no entra en los planes de Florentino Pérez, es de sobra conocido que el Real Madrid no regalará a ningún futbolista. El pasado verano el Marsella estuvo a punto de firmarlo por cerca de 11+4 millones de euros y aunque en el conjunto merengue saben que el utrerano se ha depreciado este año, el precio no sería mucho menor al citado.

Todo ello contando además con el importante escalón salarial que ocuparía Dani Ceballos, al que el Real Betis ya le ha reiterado durante todos estos años que en caso de materializarse un posible regreso sería condición sine qua non que el futbolista realizase un esfuerzo importante en ese sentido. Lo cierto es que el centrocampista nunca ha escondido su deseo de volver. Durante todos estos años el futbolista se ha pronunciado incluso públicamente sobre un posible regreso, pero ya sea por las exigencias del Real Madrid, la poca disponibilidad económica de los verdiblancos o incluso por momentos la negativa del futbolista a bajar en exceso sus emolumentos siempre hicieron de este un entuerto imposible. Un escenario que volverá a tener este verano nuevos capítulos. La historia de siempre... pero ¿con distinto final?