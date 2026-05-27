De padres a hijos, de abuelos a nietos: las historias de las nuevas generaciones 'Champions' del Betis

Mario Mijenz 27 MAY 2026 - 18:23h.

El club celebró este martes un evento con los socios más pequeños del Real Betis y ElDesmarque tomó el relato de algunas historias muy especiales

Las notas del Betis en la temporada 2025/26: dos matrículas y varios señalados

Compartir







De padres a hijos, de abuelos a nietos. Una pasión llamada Real Betis Balompié. Un fervor que "no se puede comprar, se tiene o no se tiene" y que para muchos se va transmitiendo de generación en generación, aunque no siempre sea a sí. Porque a veces el Betis te elige a ti. Y lo podrán comprobar perfectamente en el vídeo de arriba. Este martes la entidad celebró su ya tradicional evento con los que serán el futuro del club, invitando a los socios infantiles y palmerines a un acto de confraternización en el estadio de La Cartuja. Sobre el césped que hace días pisaron sus ídolos estuvieron acompañados de sus padres, sus madres y abuelos, sembrando la semilla de un amor que ya será incorruptible por siempre. Un sentimiento Champions.

ElDesmarque estuvo con béticos y béticas como la pequeña María, quien con apenas 40 días ya balbucea en verdiblanco. Manuel, su abuelo, contaba el “sentimiento y legado” que se transmite de generación en generación. “Antes de salir del hospital ya era socia, es la más pequeña del evento de hoy”, relataba emocionado acordándose de sus seres queridos que ya no están.

Con la voz entrecortada hablaba Javier, quien junto a su pequeño hijo Javi, y su íntimo amigo Daniel, fantaseaban con el sueño de volver a escuchar el himno de la Champions. El padre recordaba entre lágrimas "lo especial" de transmitir ese legado, que 21 años después vuelve a tener el premio de codearse con los más grandes del continente.

Uno de los relatos más particulares es el de Javier, de padre sevillista y abuelo bético. Cuentan que su papá le dio a elegir entre una camiseta del Real Betis y otra del Sevilla FC y este escogió la de las trece barras para orgullo de su abuelo, quien considera que "el bético nace bético, está destinado”. Historias como la de una generación triple bética, que, canturreando el himno de la Champions, contaban que esa herencia es el secreto mejor guardado de la familia. ¿Quieres conocer todas estas historias? Puedes verlas en el vídeo de arriba.