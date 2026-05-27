Basilio García Sevilla, 27 MAY 2026 - 12:59h.

Al Mundial de Francia 98 fueron tres béticos: Alfonso, Finidi y Jarni

El seleccionador de Colombia explica lo de Cucho Hernández y Nelson Deossa: "Muy bueno con el Betis"

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Existen muchísimos indicios que dejan evidencias de que el Real Betis Balompié está ante uno de los mejores momentos de su historia, sino el mejor. Este verano hay Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y todo el mundo del fútbol está pendiente de esta cita cuatrianual, especialmente los propios jugadores.

En los últimos días se han ido conociendo las convocatorias de los distintos seleccionadores, que este año son más al haberse ampliado el torneo de 32 a 48 equipos, y aunque aún no están todas, la plantilla del Real Betis hará historia al ser la más representada de la historia en una cita mundialista.

Los verdiblancos ya han confirmado a seis jugadores para el torneo del próximo verano. Han sido convocados recientemente Ez Abde y Sofyan Amrabat con Marruecos, así como Cucho Hernández con Colombia. Además, ya se conocía que Ricardo Rodríguez irá con Suiza, Álvaro Fidalgo con México y Cedric Bakambu con la República Democrática del Congo. Con todo, tres de ellos comenzarán el Mundial como béticos, pero Amrabat vuelve tras cesión al Fenerbahçe, mientras que Ricardo Rodríguez y Bakambu acaban su contrato el 30 de junio.

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Aún hay más, pues Giovani Lo Celso tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria de Argentina, la vigente campeona, que se conocerá este viernes. El rosarino ‘se juega’ un puesto con Emiliano Buendía, el flamante campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, y ya se perdió el Mundial de Catar 2022 por una lesión cuando jugaba en el Villarreal. Se convertiría en el séptimo mundialista bético, mientras otros como Pablo Fornals, Antony o Natan se han quedado a las puertas de ser citados por España y Brasil, respectivamente.

Los béticos mundialistas

Hasta ahora, el Mundial con más representantes béticos fue Francia 98, con Alfonso Pérez en España, Finidi en Nigeria y Jarni en Croacia. En Argentina 78 -Cardeñosa y Biosca- Corea y Japón 2002 -Joaquín y Denilson-, Alemania 2006 -Joaquín y Juanito- y Rusia 2018 -Joel Campbell y Andrés Guardado- hubo dos representantes. El primer futbolista que representó al Betis en un Mundial fue Simón Lecue, que jugó con España en Italia 34. Gordillo en España 82; Poli Rincón en México 86; Pumpido, con Argentina, en Italia 90; Tab Ramos, con EEUU, en el mundial estadounidense de 1994; Emana en Sudáfrica 2010 con Camerún; y Guardado en Catar 2022 han sido todos los mundialistas béticos de la historia.

El próximo 24 de junio, a las 4.00 hora española, se dirimirá el que, de momento, será el único enfrentamiento entre béticos del Mundial. Ese día se enfrentan la Colombia del Cucho con el Congo de Bakambu, en el Estadio Akron de Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco.