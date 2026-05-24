Basilio García Sevilla, 24 MAY 2026 - 11:16h.

"Tanto de Abde como de cualquier otro jugador, si viene una oferta importante y altísima...", dijo Pellegrini

Ez Abde 'despista' con su futuro en el Betis: "Será un placer jugar la Champions"

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El Real Betis Balompié ha terminado la temporada. Manuel Pellegrini le pone más que un “sobresaliente” al conseguir volver a la UEFA Champions League más de dos décadas después, y buena parte de esa alta nota está en el rendimiento de varios de sus jugadores. Muchos convendrán en que el mejor futbolista de la temporada verdiblanca ha sido Ez Abde, especialmente desde que regresó de la Copa de África.

El hispanomarroquí despidió su gran ejercicio marcando en La Cartuja su décimo gol en LALIGA EA SPORTS, el decimoquinto contando todas las competiciones y, cómo es lógico, su nombre resuena en el mercado, más aún si se le suman las 13 asistencias que ha otorgado. La página web especializada Transfermarkt le valora en 30 millones de euros, pero el Betis cree que puede sacar más si se confirma como la gran venta del verano.

Este sábado, tras el partido ante el Levante, fue el siempre pragmático Pellegrino el que dejó la puerta abierta a una posible salida del jugador, siempre y cuando llegue una oferta alta por él. “Tanto de Abde como de cualquier otro jugador, si viene una oferta importante y altísima, que valga la pena vender al jugador…”, dijo el chileno en rueda de prensa.

“Es un jugador importante y sobre esa base tendremos que traer más jugadores importantes para disputar la Champions y LaLiga de forma regular. No es momento de hablar de ventas y compras, pero la exigencia de la Champions nos exige mejorar una plantilla para la que sólo tengo palabras de agradecimiento”, añadía el entrenador chileno.

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La venta y el porcentaje del Barça

Con todo, para que el Betis vea con buenos ojos la venta de uno de sus principales activos el precio de compra debe ir más arriba de la tasación que tiene el jugador. En todo caso, Ez Abde va al Mundial con una Marruecos que espera repetir una gran actuación tras alcanzar las semifinales en Catar 2022, por lo que estará en un escaparate que puede otorgarle incluso más valor.

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El FC Barcelona, mientras tanto, está al acecho. Primero, porque en los últimos meses se ha especulado con un regreso al club blaugrana y, segundo, porque mantiene ciertos derechos del jugador. El Betis pagó 7,5 millones de euros por la mitad del pase de Abde, pero ese porcentaje subió al 80% cuando el Barça quiso romper la cesión de Vitor Roque para mandarlo de vuelta a Brasil.

Con todo, lo que recibiría el Barcelona en caso de traspaso sería en función de la plusvalía que se genere, y su beneficio puede llegar hasta el 27% de esa plusvalía, pero también al 16% en unos casos muy difíciles que se den. Lo lógico, en todo caso, sería que el Betis se quedara el 75% de la plusvalía y el club catalán el resto. Hay verano.