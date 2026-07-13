El Betis mantiene dos negociaciones abiertas en este momento

Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 10:04h.

El Betis ya negocia con la nueva propiedad del Vasco da Gama por Deossa y hace lo propio con la posible salida de Guilherme al Córdoba

El Betis trabaja con paciencia el fichaje del delantero

Compartir







El Real Betis afronta nuevos retos en este mercado. Una vez concretados los fichajes de Facundo Bernal y Fran García, la dirección deportiva 'aparca' el capítulo de llegadas, centrándose en la rampa de salida y concretar alguna venta, habida cuenta que el mercado de delanteros está inflado y se pretende rebajar esa fiebre para aguardar el momento exacto. Todo ello mientras se busca hacer hueco salarial para Dani Ceballos, quien todavía debería hacer un pequeño esfuerzo más para materializar su regreso. Con tantos frentes abiertos, la dirección deportiva mantiene a esta hora del lunes dos negociaciones abiertas, habiendo reactivado ya el diálogo con Vasco da Gama por Nelson Deossa y tratando la salida de Guilherme Fernandes al Córdoba.

Y es que según confirman a ElDesmarque el Real Betis ha retomado ya las negociaciones con la nueva propiedad del Vasco da Gama. En estos momentos se discuten los bonus y si los verdiblancos se quedarían un porcentaje sobre la plusvalía de un futuro traspaso. La fórmula sobre la que se trabaja sigue siendo a efectos prácticos sería una compra venta, en condiciones ventajosas para el Betis, aunque con algunos detalles a tener en cuenta. En el club han buscado una fórmula que acabe generándole incluso alguna plusvalía y según las fuentes consultadas esta podría ascender a los 12.5 millones entre fijos y variables.

PUEDE INTERESARTE El Betis traza su plan para poder hacerle hueco a Dani Ceballos

Una compra en diferido, en definitiva, que cuadra financieramente con las necesidades del comprador, pero que a efectos béticos se da como un traspaso más. Se tratará, pues, de una operación muy beneficiosa para las arcas verdiblancas, que no solo recuperaría sino que genera plusvalías con un jugador que no ha rendido en función de lo que invirtió el club en él el pasado verano, aunque aún deben terminar de darle forma a las condiciones.

Otro de los puntos novedosos es que Nelson Deossa -ahora sí- está mostrando predisposición para su salida al Vasco da Gama, habida cuenta que las opciones de River Plate y América no han terminado de cuajar. El brasileño negocia de manera paralela las condiciones de su contrato, mientras que el Real Betis espera contar con las garantías de pago para darle luz verde a la operación.

La otra negociación sobre la que se trabaja de manera paralela es la más que probable salida de Guilherme Fernandes al Córdoba. El guardameta luso no tiene sitio en el primer equipo, al que dará el salto Manu González, y el Real Betis espera obtener algo de rédito económico por su salida, ya sea a través de una venta o dejándolo salir a coste cero a cambio de guardarse un porcentaje sustancial de sus derechos, posibilidad que a estas horas cobra fuerza. Como avanzó ElDesmarque el pasado 30 de junio el conjunto cordobés es uno de los favoritos para hacerse con sus servicios y a esta hora es el mejor colocado para llevárselo, contando incluso con el beneplácito del portero portugués.