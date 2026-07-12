Vasco da Gama pretende retomar las negociaciones por Nelson Deossa

Álvaro Borrego 12 JUL 2026 - 14:08h.

El Vasco da Gama ha resuelto su problema judicial y ha transmitido al Betis su deseo de retomar las conversaciones por el colombiano

El Betis traza su plan para poder hacerle hueco a Dani Ceballos

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El Vasco da Gama ha trasladado al Real Betis su deseo de retomar las negociaciones por Nelson Deossa. Durante estos días ha sido revocada la intervención judicial del conjunto brasileño y Pedrinho ha regresado a la presidencia. El exfutbolista estaba liderando las negociaciones para que la mayoría accionarial del club pasara a manos de Marcos Lamacchia, de una de las familias más adineradas de Brasil, siendo estos los que iban a avalar los pagos por el traspaso del centrocampista, pero al frenarse el proceso de venta debido a esa intervención judicial y no obtener las garantías bancarias necesarias, la operación terminó frenándose.

Ahora, de nuevo con Pedrinho en la presidencia, el Vasco de Gama pretende retomar las negociaciones y según informan los compañeros de Mundo Betis el conjunto verdiblanco ya habría sido informado de ese deseo, con el propósito de concretar un traspaso con unas condiciones similares a lo acordado hace un par de semanas y encontrar las garantías suficientes para poder cerrarlo.

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En su día el Real Betis dio el visto bueno a la oferta del Vasco da Gama por Nelson Deossa, en lo que a efectos prácticos sería una compra venta que habría ascendido a una cantidad cercana a los 12 millones de euros entre fijos y variables, lo que además de recuperar la inversión permitiría obtener una pequeña plusvalía. Los clubes lograron un acercamiento casi definitivo (más allá del lío accionarial de los brasileños) y a partir de ahí el propio futbolista debía negociar los términos de su contrato, pero esa resolución nunca llegó.

Así mismo, y de manera paralela, Nelson Deossa reconsideró las propuestas de otros como River Plate o América. Una salida que parecía encaminada hace unos días pero que el futbolista también ralentizó. Ahora el Vasco da Gama tendrá vía libre para retomar esas negociaciones y encontrar las garantías para terminar de concretarlo.