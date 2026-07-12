Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 09:46h.

Nueva polémica con Argentina en el Mundial: Suiza termina indignada con el árbitro y con el VAR

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La victoria de Argentina por 3-1 sobre Suiza en el Mundial dejó a la selección albiceleste con el billete para la siguiente ronda, pero el resultado quedó inevitablemente eclipsado por la enorme polémica arbitral que marcó el encuentro. El momento más controvertido llegó con la expulsión de Breel Embolo, una decisión que provocó la indignación del combinado helvético al considerar que condicionó por completo el desenlace del partido. Desde el banquillo suizo entienden que la segunda tarjeta amarilla al delantero careció de sentido y se sumó a una serie de decisiones que, a su juicio, perjudicaron sistemáticamente a su equipo durante un duelo que hasta entonces había sido competido. Con un jugador menos, Suiza vio cómo Argentina aprovechaba la superioridad numérica para terminar imponiéndose por 3-1 en un choque que terminó con una profunda indignación entre los europeos.

El seleccionador suizo, Murat Yakin, fue especialmente duro con la actuación arbitral al término del encuentro. "No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas una tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que haberle sacado varias antes por algunas faltas contra Breel. Pero al final nos castigaron", afirmó. El técnico insistió en que "esa tarjeta no tenía ningún fundamento", calificó la acción de "situación inocente" y aseguró que "no hubo ninguna malicia". "Hubo un contacto claro y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Ha sido un momento decisivo que ha determinado el resultado del partido. Hoy no ha ganado el fútbol. Nos han castigado por un error", lamentó, aunque también quiso felicitar a Argentina por la clasificación.

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No solo Yakin habló, también Akanji

Las críticas no quedaron ahí. El central Manuel Akanji también mostró su frustración por el criterio arbitral empleado durante los 90 minutos. "No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual", aseguró el defensor, convencido de que el listón disciplinario no fue el mismo para ambos equipos. "Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos", concluyó el internacional suizo, reflejando el sentimiento de impotencia que dejó un partido en el que, más allá del 3-1 final, el arbitraje monopolizó el debate.