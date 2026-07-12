Lucas Gatti 12 JUL 2026 - 05:51h.

Así jugaron los hombres de Lionel Scaloni y de Murat Yakin

Otro Argentina-Inglaterra para la historia: de la Mano de Dios de Maradona al pique Simeone-Beckham con las Malvinas de fondo

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En el estadio de los Kansas Chiefs, con la presencia de más de 69 mil espectadores, el elenco helvético arrancó siendo dominador de juego ante el equipo sudamericano que esperó para salir de contragolpe. A los 10´, Mac Allister abrió el marcador tras un centro perfecto de Messi al primer palo. Suiza presionó bien arriba para recuperar la pelota y movió la pelota de un sector a otro. Fue creciendo en su juego, pero no pudo romper líneas defensivas rivales. A Argentina, en cambio, le costó generar jugadas, salvo cuando aparecía Messi. Pobre primer tiempo, aburrido y sin emociones, con muy pocas situaciones de gol para ambos seleccionados. En un juego cerrado, Argentina abrió el marcador por intermedio de una pelota parada.

En el complemento, comenzó mejor el conjunto europeo ante una selección sudamericana que le entregó terreno y pelota. A los 68´, Suiza convirtió el empate merecidamente por intermedio de una jugada personal de Ndoye. Hasta ahí, el portero argentino había salvado a su equipo en varias oportunidades, pero no pudo contra una jugada personal del delantero suizo. A los 70´, el conjunto helvético se quedó con un futbolista menos por la expulsión sin sentido de Embolo, que simuló una falta fuera del área. El árbitro portugués Joao Pinheiro actuó correctamente y dejó a Suiza con 10 futbolistas, que se defendió lo que mas pudo hasta que completar los 90´.

En el alargue, Suiza salió decidida a defenderse, mientras que Argentina dominó la pelota y fue a buscar el triunfo, pero le faltó ser más punzante. Cuando todo parecía que se definía por penales, apareció Julián Alavrez, la figura del partido, para marcar el 2-1 final con un golazo de derecha, y Lautaro Martínez de contragolpe decretó el 3-1 final. Merecida victoria albiceleste, aunque no tuvo un rendimiento convincente, para quedar entre los mejores cuatro del torneo.

El uno por uno de Argentina

E. Martínez (7): Casi no tuvo participación en la primera etapa. Tapó un disparo de Xhaka y un mano a mano con Embolo. Salvó el empate. En el complemento, le sacó un cabezazo a Embolo, y un tiro de Xhaka. Apareció en el peor momento de Argentina, pero no pudo hacer nada en el empate. Fue su mejor partido de la copa.

N. Molina Lucero (4): Al inició, le jugó Ndoye mucho a su espalda y le generó peligro. En el complemento, se proyectó un poco mas al ataque. Le costó en el retroceso y por su sector, atacó mucho Suiza. Flojo partido del defensor derecho.

C. Romero (7): Soberbio para cortar el juego en momentos difíciles para la Argentina. No pudo hacer nada en el empate quedó mal parado, pero siempre firme y seguro. Tiempista y preciso con la pelota.

L. Martínez (6): Sólido y firme en el anticipo. Impreciso con el manejo de la pelota. Se interpuso en la jugada que iba a terminar en gol suizo.

N. Tagliafico (4): No pudo proyectarse al ataque por pensar más en la marca. Le tocó marcar a Sow que fue determinante por el sector derecho de la ofensiva. Poco y nada de mitad de cancha hacia adelante.

R. De Paul (5): Muy metido para recuperar la pelota. Pero perdió una pelota en la mitad que lo terminó salvando el Dibu Martínez. Manejó la línea media, aunque no profundizó demasiado.

L. Paredes (6): Fue el encargado como volante central de sacar el equipo para adelante cuando estaba metido atrás. Muy enchufado para recuperar la pelota en el medio y mucha intuición para leer el juego.

E. Fernández (4): Muy poca participación al inicio del encuentro. No trascendió en ofensiva. Discreto partido.

A. Mac Allister (8): En la primera que tuvo, marcó de cabeza tras un centro de Messi. Mucha participación en los primeros minutos, aunque se mostró impreciso con la pelota. En el segundo tiempo, tuvo el triunfo a través de un cabezazo que pasó muy cerca. Pisó mucho el área rival. Jugó suelto y entró en juego siempre. Mucha entrega.

L. Messi (6): Córner perfecto cerrado al primer palo para el gol de Alexis. Luego, no tuvo mucha intervención en la ofensiva, aunque tuvo con derecha la última de los 90' reglamentarios.

J. Álvarez (8): Estuvo bien marcado por el central Akanji. Pero fue el jugador argentino que mas pelota recuperó. Mucha participación y bajó hasta la mitad de cancha para hacerse de la pelota. Fue la figura del partido. Mucho esfuerzo, marcó un gol y fue participé del tercero y último.

El entrenador Lionel Scaloni modificó hizo modificaciones cuando su rival se quedó con uno menos. Nicolás González ingresó por Tagliafico. Luego, Gonzalo Montiel (3) por Molina Lucero, Lautaro Martínez (4) por De Paul. En el alargue, Almada (6) entró enchufado por Fernández, Nicol as Otamendi (4) por Cuti Romero, y José López por Paredes.

El uno por uno de Suiza

G. Kobel (7): No tocó casi la pelota en el primer tiempo. No pudo hacer nada tras el cabezazo de Mac Allister. En el segundo tiempo, casi no tocó la pelota, salvo en la última que fue una volea de Licha Martínez. A apareció en el momento justo que su selección lo necesitó.

M. Akanji (6): Ordenó todo desde el fondo. Y fue el encargado de manejar la defensa en una línea de cinco defensores.

N. Elvedi (6): Varios errores en defensa que pudo Suiza pagar caro, y cambios de frente errados. Pero tapó todo lo que pudo y contuvo por momentos a Messi para evitar que genere peligro. Lo controló.

D. Zakaria (4): Se paró por la derecha y le jugó mano a mano a Tagliafico. Flojo en la salida con pelota dominada.

R. Rodríguez (6): Fue muy importante en la levantada de su equipo. Y participe del gol del empate, ya que habilitó a su compañero para el 1-1.

R. Freuler (7): Fue el motor de la mitad de cancha. La pelota siempre pasaba por él. Sobrio y seguro con los pases. Es el jugador pensante del equipo junto a Xhaka.

D. Sow (6): Intentó ganarle la espalda de Tagliafico, pero se le complicó. Probó varias veces desde afuera, pero encontró bien parado al Dibu Martínez. Metió diagonales importantes para ocupar espacios en la ofensiva.

G. Xhaka (7): Se paró por el medio y en la primera le pegó de media distancia desde afuera del área. La única del primer tiempo. Se conecto mucho con Freuler para armar sociedad por el medio.

D. Ndoye (8): Por momentos, le ganó el cara a cara a Molina. Le ganó mucho la espalda al defensor derecho. Intentó marca diferencia con su gambeta, y de esta manera, marcó el empate.

F. Rieder (6): Aprovechó su gambeta para marcar diferencia por ambos sectores. Luego, fue sustituido cuando su equipo se quedó con 10.

Embolo (3): Presionó bien arriba en todo momento para recuperar la pelota en la defensa argentina. Pero impreciso con la pelota. Recibió cartón amarillo por una falta fuerte que pudo haber sido roja. Simuló en una falta que no fue y recibió la doble amarilla. Se fue expulsado en el mejor momento de su selección.

El director técnico Murat Yakin metió tres cambios al quedarse con uno menos: Amdouni (4) por Ndoye, Muheim (4) por Rieder y Widmer (3) por Sow. En el suplementario, Jashari (4) reemplazó a Zakaria.