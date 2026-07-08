Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 16:43h.

El Mundial ha cambiado por completo las predicciones sobre qué jugador ganará el Balón de Oro. El crecimiento de Bellingham y Messi, digno de estudio

El dato goleador de Kylian Mbappé en las eliminatorias es demoledor: suma los mismos que Klose y Messi juntos

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El Mundial y todo el derroche de espectáculo que lo está rodeando (especialmente las brillantes actuaciones de muchos nombres propios) han dinamitado la temporada de clubes de cara a la pugna por el Balón de Oro. Es como si lo sucedido de agosto de 2025 a mayo de 2026 nada importase. Ahora sólo cuenta el torneo vigente, capaz de reventar los pronósticos previos al ganador del premio al mejor futbolista del planeta. Y en esa bolsa de valores que se ha convertido esta batalla, dos nombres propios destacan por ahora. Desde el Simulador Pro de Betfair apuntan a Harry Kane (22,27% de opciones ganar el trofeo) y Kylian Mbappé (19,3%) con casi la mitad de las posibilidades de llevárselo, con un 41,47% del total.

Por detrás, una grupeta de tres candidatos ‘emboscados’ para arrebatarles el premio: Dembélé y Olise (ambos con el 12,06%) y él, Leo Messi, con un 10,34% de opciones de levantar el que sería el noveno premio al mejor futbolista del mundo. Esta tabla muestra el top 10 actual y las variaciones con respecto a sus probabilidades antes y después del inicio del Mundial.

Un mundial de subidones: Messi, 966%, Bellingham, 565% y Mbappé, 342%

Hay un buen puñado de jugadores que ha visto aumentar sus opciones exponencialmente gracias al Mundial. Messi, sobre todo. El ‘10’ de la Albiceleste es el futbolista (de los que de verdad se pueden llevar el galardón) que más ha visto disparar su candidatura con el inicio del Mundial. Porque allá por el mes de marzo, cuando se publicó la primera estimación a ganar el Balón de Oro al astro argentino apenas se le daba un… ¡¡0,94% de posibilidades de ganarlo!! Dicho con otros números, el crecimiento de Leo desde entonces ahora ha sido de un 966% (sí, está bien escrito: un 966%).

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Hay otros casos similares. Por ejemplo, Haaland, que ha visto subir sus opciones un 243% tras el recital de Noruega y su pase a cuartos. El ariete del Manchester City suma siete goles en su estreno mundialista en sólo cuatro encuentros disputados, lo que le sitúa con un 6,59% de opciones de ganar el premio al mejor jugador del planeta. O Bellingham, al que una temporada gris con el Real Madrid no ha apartado de sus opciones a ganar el premio. Su crecimiento ha sido de un 566% para situarse como el 9º favorito al galardón, con una probabilidad del 4,26%.

Otro caso extraño es el de Mbappé, que con respecto al inicio del torneo ya es el segundo favorito para ganar el Balón de Oro pese a su mala temporada en el Real Madrid. Los siete goles del galo en el Mundial y que Francia sea la favorita para ganar el torneo (un 34,8% de opciones de llevárselo según el Simulador Pro de Betfair) han borrado lo sucedido con la camiseta merengue. Ahora tiene un 19,3% de opciones de llevarse el galardón, muy cerca de Kane y muy por encima de las opciones que tenía el 11 de junio. Entonces era el 7º favorito. Esta tabla muestra las subidas más potentes con opciones reales de ganar el torneo:

Las mayores caídas borran el currículum con los clubes

Todos estos subidones tienen su lógica, porque la mayoría de los afectados vienen (salvo en el caso de Olise o Kane) de hacer temporadas discretas con sus clubes o jugar en equipos que no son referentes Mundiales. Sirva de ejemplo el PSG de Luis Enrique, que a fecha 11 de junio (justo antes del inicio del mundial) tenía a cinco jugadores en el top-10.

A saber: Dembélé (era el 2º, con un 14,52%), Olise (4º, con un 8,17%), Kvaratskhelia (5º, con un 7,26%), Vitinha (8º, con un 3,85%) y Doue (10º, con un 1,59%). Pues bien ahora, influenciado por el Mundial, del equipo galo sólo sobreviven los que están haciendo un buen campeonato: Olise y Dembélé. Kvaratskhelia se ha despeñado un 33% en sus opciones, Vitinha, un 25,9% y Doué, un 10,7%. Pero hay muchos más afectados. Rice y un Mundial discreto han borrado su buena temporada con el Arsenal. Chercki, faro en el City, no está teniendo peso con Francia y Valverde, de lo poco salvable en el Real Madrid esta temporada, ha acabado condenado por el mal Mundial de Uruguay. Esta tabla muestra las mayores caídas desde el inicio del Mundial:

Aparecidos y desaparecidos en el top 65 por culpa del Mundial

En el top 65 de futbolistas que maneja Betfair, se han colado un buen puñado de jugadores que están teniendo un papel llamativo en el Mundial y se han caído los que no están brillando. Estas tablas muestran quiénes han entrado nuevos en este listado y los que han desaparecido: