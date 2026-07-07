El delantero del Atlético fue titular ante Egipto, pero volvió a firmar un partido discreto

Las notas de Argentina ante Egipto: hay cuatro suspensos

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Julián Álvarez no arranca en el Mundial 2026. Condicionado por una lesión de tobillo que ya le hizo perderse los últimos partidos del curso regular y marcado por sus polémicas palabras en pleno torneo mostrando su deseo de salir del Atlético de Madrid, el argentino es uno de los jugadores que aparece señalados en una selección argentina que sigue avanzando rondas con más dudas que certezas. Este martes fue titular ante Egipto, pero no volvió a estar atinado. Y mientras, Leo Messi le dejó retratado con su determinación y a sus 39 años de edad.

Cabe recordar que Lautaro Martínez había sido hasta ahora el delantero titular de Argentina, mientras que Julián sólo había sido titular en la tercera jornada de la fase de grupos, sin nada en juego, formando pareja precisamente con Lautaro. En dieciseisavos, Scaloni volvió a apostar por el jugador del Inter. Pero este martes, frente a Egipto, se decantó por Julián.

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Y lo cierto es que el atacante colchonero no estuvo bien. Mostafa Shobeir le desbarató una ocasión clarísima con una buena mano abajo en su único disparo a portería de todo el partido. Era una ocasión clara, pero falló. Si bien es cierto que participó en la acción del 3-2 definitivo abriendo la pelota a Lautaro Martínez desde campo propio, el resto del encuentro fue discreto. Muy discreto. Pocas intervenciones, pocas asociaciones con Messi, siete pérdidas, 4/10 en duelos y la sensación definitiva de que no termina de llegar al torneo. Al menos hasta ahora, y estamos ya a las puertas de cuarto de final. Todavía no ha marcado ningún gol en el Mundial.

El dato de Leo Messi que deja señalado a Julián Álvarez

Mientras tanto, Messi lleva ya ocho goles. Repitamos: ocho goles. En cinco partidos. A sus 39 años, el mejor jugador de la historia sigue batiendo récords y tirando del carro: asistió en el 1-2, marcó el 2-2. Y eso que falló un penalti en el primer tiempo.

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Dicen que las comparaciones son odiosas y en este caso, el dato es demoledor: Messi lleva los mismos goles en el Mundial que los que anotó Julián Álvarez en toda LaLiga 25/26. En cinco partidos del torneo, el '10' lleva los mismos tantos que el atacante atlético en las 38 jornadas de un campeonato liguero que le dejó muy señalado: estuvo tres meses sin ver portería, sólo anotó un tanto desde el 1 de noviembre hasta final de temporada y de esos ocho goles, dos fueron de penalti y otros dos de falta directa, por lo que sólo anotó cuatro 'de juego corrido'. A su favor hay que decir que no jugó ni un solo minuto en las nueve últimas jornadas.

Una estadística que le juega en mal lugar en un verano en el que él mismo se ha puesto en el mercado, declarando en pleno Mundial que quería salir del Atlético y que "lo mejor para todos" era "un traspaso". Una operación que, de momento, en el Metropolitano no parecen dispuestos a facilitar pese a las presiones externas y las palabras del propio jugador.