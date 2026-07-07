Alineaciones confirmadas de Argentina y Egipto hoy en el Mundial 2026 con dos señalados

Julián Álvarez, titular en detrimento de Lautaro Martínez

Seis jugadores siguen sin debutar con España en el Mundial

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Alineaciones confirmadas en Atlanta. La selección de Argentina se mide ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026 y en busca de un billete hacia cuartos, donde el vencedor se enfrentará a quien gane entre Suiza y Colombia. El cuadro de Lionel Scaloni llega a la cita tras sufrir de lo lindo ante Cabo Verde en un duelo que dejó más dudas que certezas, mientras que los egipcios dejaron en el camino a Australia en la tanda de penaltis.

Once de Argentina: bajas y novedades

Lionel Scaloni introduce tres novedades respecto al partido ante Cabo Verde, uno de ellos obligado por lesión: Tagliafico entra en el lateral zurdo en detrimento del lesionado Facundo Medina. Los otros dos, en cambio, son por mera decisión técnica: Thiago Almada y Lautaro Martínez se quedan en el banquillo y quedan señalados tras firmar, hasta la fecha, un torneo bastante decepcionante.

A cambio, el seleccionador apuesta por reforzar de manera algo excesiva el centro del campo con cuatro centrocampistas, dando entrada a Paredes en el medio para acompañar a Mac Allister, mientras que Rodrigo de Paul y Enzo Fernández partirán como falsos extremos. Arriba, Julián Álvarez será el compañero de Leo Messi y será titular por segunda vez en un torneo en el que, de momento, tampoco ha marcado ningún gol.

Así pues, Argentina sale de inicio con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo de Paul, Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández; Leo Messi y Julián Álvarez.

Once de Egipto: bajas y novedades

Hossam Hassan, seleccionador egipcio, introduce dos novedades respecto al partido ante Austrlia: Marmoush y Fathi se quedan en el banquillo y dejan su lugar a Hassan, extremo del Oviedo que a priori partirá desde la banda izquierda, y Lasheen, que a priori completará el centro del campo junto a Attia. Por lo demás, los mismos, con un Mohamed Salah que acompañará a Ziko en la punta de ataque y centrará buena parte de los focos.

Así pues, Egipto sale de inicio con Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour, Attia, Lasheen, Hassan; Salah y Ziko.