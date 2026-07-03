Alineaciones confirmadas del Argentina-Cabo Verde del Mundial 2026

Joaquín Anduro 03 JUL 2026 - 22:35h.

Así salen Lionel Scaloni y Bubista en el duelo de dieciseisavos

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El Hard Rock Stadium de Miami acoge este viernes el penúltimo partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con la vigente campeona, Argentina, midiéndose a la gran sorpresa de la edición, Cabo Verde. Lionel Scaloni devuelve a la titularidad a Leo Messi y al resto de futbolistas que descansaron frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos y Bubista apuesta por la base del combinado que se encuentra invicto en el torneo.

En la Albiceleste, pocas novedades en la formación de Scaloni, donde sólo repiten como titulares el Dibu y Lautaro Martínez con respecto al partido ante Jordania al que llegaron ya con el liderato del Grupo J asegurado. Un encuentro especial para Leo Messi y Rodrigo de Paul, que jugarán en la ciudad donde residen durante esta etapa en el Inter de Miami.

El ex del Barça buscará seguir sumando goles después de que Kylian Mbappé iguala sus seis tantos como máximo goleador del Mundial 2026. En cuanto a los 'españoles', Nahuel Molina y Thiago Almada serán titulares mientras que en el banquillo esperarán el bético Gio Lo Celso, goleador ante Jordania y los también colchoneros Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez.

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En Cabo Verde, Bubista introduce algunas novedades con respecto al último encuentro, ante Arabia Saudí, en el que confirmaron su pase a dieciseisavos de final con tres empates en tres encuentros. Steven Moreira y Sidny Lopes Cabral recuperan su puesto en la defensa que ya ocuparon en los duelos anteriores mientras que Laros Duarte entra en la medular, Jovane Cabral en una de las bandas y Nuno da Costa en punta.

Alineaciones confirmadas del Argentina-Cabo Verde

XI de Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facu Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Leo Messi, Lautaro Martínez.

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XI de Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno da Costa.