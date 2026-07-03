David Torres 03 JUL 2026 - 18:59h.

Paga su cláusula para salir y se lleva a Jaime Pradilla, que también abona su cláusula

El discurso de Pedro Martínez antes de fichar por el Real Madrid que indigna a la afición del Valencia Basket: "Lo importante es seguir juntos"

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ValenciaValencia Basket anunció este viernes la salida del club de Pedro Martínez, un movimiento que cierra una segunda etapa del técnico del club que ha repetido el ciclo de la primera: ilusión, grandes éxitos y salida polémica. Parecía que esta vez el ciclo no tendría un abrupto final, pero no ha podido ser. El club y el técnico habían pactado una ampliación de contrato hasta 2028 en marzo y las relaciones personales no estaban resentidas por la exigencia, como en 2017. Las dos partes tenían ya avanzada la confección de la nueva plantilla y asumían la marcha de algunos jugadores, seducidos por ofertas de los clubes más poderosos de Europa y la NBA. Sin embargo, su destino, el Real Madrid, y su discurso cuando ya había sido llamado por el Madrid, le han pasado factura. Además, se lleva con él a Jaime Pradilla. El ala-pívot internacional queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato y

Aparece el Real Madrid

Pero en ese punto apareció el interés del Real Madrid y aunque el Valencia trató de retenerle con una propuesta similar a la que ha recibido, el entrenador ha decidido hacer uso de su cláusula de salida y recalar en un proyecto con una exigencia mayor e inmediata, pero también con una gran capacidad económica para construir un equipo de enorme envergadura.

El Valencia ha perdido un técnico capaz de hacer rendir al máximo nivel a jugadores de perfil medio, lo que le permitía competir con los grandes y al impulsor de un juego que ha permitido llenar el Roig Arena. También ha visto cómo se le complica la confección de la plantilla, que preparaba al gusto del técnico.

El comunicado oficial: Gracias

Pedro Martínez deja el Valencia Basket como el entrenador con más partidos dirigidos (282) y con más victorias (207), además de ser también el que más encuentros ha dirigido al Club en Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).

El club lo ha anunciado con el siguiente comunicado:

"Tras abonarse la cláusula de salida recogida en su contrato que le permitía romper de manera unilateral su vinculación con Valencia Basket, Pedro Martínez queda desvinculado del Club y dejará de ejercer como entrenador jefe de nuestro primer equipo masculino. El pasado 25 de marzo de 2026, el técnico catalán había ampliado su contrato con Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, dedicación y el trabajo realizado"

La afición, carga contra él

Sin embargo, la afición no le perdona las formas ni su destino.