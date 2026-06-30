Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUN 2026 - 09:51h.

El técnico está cerca de fichar por el Real Madrid en uno de los bombazos de la temporada en la Liga Endesa

¿Qué habría pasado si en vez de Peter Lim hubiera comprado el Valencia CF Juan Roig?

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Pedro Martínez está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid apenas unos días después de proclamarse campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket. La noticia de su inminente salida ha sido un 'bombazo' y algo completamente inesperado entre la afición ‘taronja’, que ha visto cómo el técnico que ha devuelto al equipo a lo más alto del baloncesto español pondrá rumbo a un rival.

El descontento y malestar entre los hinchas del Valencia Basket ha crecido todavía más tras recuperar unas palabras del discurso del propio entrenador durante las celebraciones del título. El catalán ha sido una de las grandes claves del éxito del Valencia Basket esta temporada y las últimas informaciones aseguran que ya le ha comunicado al club su decisión de aceptar la oferta del Real Madrid para dirigir el nuevo proyecto blanco y sustituir a Sergio Scariolo.

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Las palabras de Pedro Martínez que indignan a la afición del Valencia Basket

Tras conocer que el técnico se iba a marchar al Real Madrid, muchos seguidores del Valencia Basket han rescatado un vídeo de la celebración del campeonato y este se ha hecho viral en las redes sociales. En ese vídeo, Pedro Martínez se dirige a la afición con un mensaje de unidad. “Habrá cambios. Porque la vida es cambio. Algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", dijo. Esas palabras fueron aplaudidas en su momento por los aficionados, pero el contexto ha cambiado por completo tras conocerse su inminente llegada al Real Madrid.

En Valencia el sentimiento predominante es el de sorpresa. La marcha de Pedro Martínez no solo supone la salida del entrenador que ha devuelto un título liguero al club, sino también el final de un proyecto que parecía llamado a prolongarse durante varias temporadas. Muchos aficionados consideran ahora que ese discurso ha perdido su credibilidad y ya han mostrado su decepción y desencanto por la rapidez con la que se ha producido el cambio de banquillo.