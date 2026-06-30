David Torres 30 JUN 2026 - 00:00h.

El Valencia Basket ha contraofertado para tratar de retenerlo, pero la decisión parece firme: se va

¿Qué habría pasado si en vez de Peter Lim hubiera comprado el Valencia CF Juan Roig?

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Estalla la bomba en la ACB. Días después de lograr el título de la Liga Endesa, el Valencia Basket de Juan Roig no sólo ha visto como muchas de sus estrellas se marchan a otros clubs, sino que ahora su entrenador, el arquitecto del éxito de la segunda liga está a un paso de irse al Real Madrid, el gran enemigo deportivo de los taronja.

Así, en las últimas horas el Real Madrid ha presentado una propuesta al técnico Pedro Martínez para que se convierta en su nuevo entrenador, una oferta que incluiría el pago de su cláusula de rescisión con el Valencia Basket, según adelantó este lunes el diario Marca. Por su parte, el club 'taronja', ha respondido con una nueva propuesta para tratar de retener al técnico; pero parece que la decisión está clara y que terminará marchándose. Los merengues, además, quieren llevarse a Jaime Pradilla, también mediante el pago de su cláusula. El pívot es uno de los artífices del título de Liga.

La información de Marca señala que el Real Madrid asumiría el millón de euros de la cláusula de rescisión y le ha ofrecido un contrato por tres temporadas.

El Valencia Basket, que ya había alcanzado un acuerdo con Pedro Martínez el pasado mes de marzo para mejorar sus condiciones y ampliar su vinculación hasta 2028, ha presentado ahora una nueva oferta, calificada como "muy importante", con el objetivo de convencer al entrenador catalán para que continúe al frente del equipo, al que hace apenas una semana condujo al título de la Liga Endesa. La decisión definitiva sobre su futuro se conocerá previsiblemente en las próximas horas.

Pedro Martínez, que este lunes cumple 65 años, afronta su segunda etapa en el Valencia Basket. Dirigió al conjunto valenciano entre 2015 y 2017, periodo en el que conquistó la primera Liga de la historia del club. Tras regresar en el verano de 2024, ha vuelto a proclamarse campeón de la ACB y ha llevado al equipo a disputar por primera vez la Final a Cuatro de la Euroliga.