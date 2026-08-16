El Barcelona trabaja para salvar la última diferencia por Rodri Hernández

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 13:29h.

En el club azulgrana se confía en una pronta resolusión

La oferta final del Barcelona por Rodri y su deseo con fecha por cumplir: "Variables incluidos"

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Condenados a entenderse. El FC Barcelona estrecha el cerco sobre Rodri Hernández en una semana intensa de negociones y que comienza a vislumbrar un final. Hasta la fecha, el Manchester City se ha mostrado inflexible y ha obligado al club azulgrana a realizar hasta tres ofertas por el capitán de la Selección Española.

Las dos primeras propuestas ya fueron rechazadas por el conjunto inglés. El City, aunque abierto a negociar, no se baja de los ochenta millones de euros en los que tasa al centrocampista madrileño. El pivote trasladó a la entidad citizen su deseo de jugar en el Camp Nou y el Barça ha priorizado una operación por la que aún debe salvar una última diferencia.

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El Barça trabaja para salvar la última diferencia por Rodri Hernández

Según informa MARCA, el Manchester City aún habría exigido un último esfuerzo al Barcelona tras recibir su tercera propuesta y que apuntaba a definitiva. Entre fijos y variables, la última oferta azulgrana ha alcanzado los setenta millones de euros. Hasta sesenta fijos y diez más en bonus no terminan de convencer al club inglés.

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En estos momentos, y aunque se respira mucho optimismo en el club blaugrana, la citada fuente afirma que la diferencia entre Barça y City es de diez millones de euros. Los ingleses quieren ingresar ochenta millones de euros por el Balón de Oro de 2024.

El Barcelona confía en cerrar la operación en las próximas horas con el objetivo de presentarlo en sociedad en el próximo Trofeo Joan Gamper que se disputará el próximo miércoles. Además, según desliza el prestigioso Fabrizio Romano, en el Manchester City han comenzado a aceptar la marcha de Rodri Hernández, ya que no es un club que destaque por mantener a futbolistas en el equipo en contra de su voluntad, mucho menos con un jugador como el madrileño.