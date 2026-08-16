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Lo Celso habría vuelto con molestias físicas tras sus vacaciones

Giovani Lo Celso, en un partido con el Betis
Lo Celso, con el Betis. Cordon Press
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Giovani Lo Celso es uno de los grandes nombres propios de la pretemporada del Betis. Y no lo es ni por sus entrenamientos, ni por rumores sobre su salida, ni mucho menos por su Mundial, sino por su tardanza en volver y, ahora, en ejercitarse con sus compañeros. La razón, tras varias jornadas en solitario, podrían ser unas molestias musculares post descanso.

Porque según cuenta Diario de Sevilla, el mediapunta argentino del Betis habría regresado a Sevilla con unas pequeñas molestias musculares, razón que no le habría permitido ejercitarse con sus compañeros durante las últimas jornadas ni, evidente, jugar ante el Inter este pasado sábado.

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Sin apenas minutos en el Mundial, muchos aficionados béticos se cuestionaban por su situación, evidenciando cierto enfado al ver que el mediapunta aún no se había incorporado a los entrenamientos, situación que ahora habría encontrado explicación.

Lo Celso, tras el Argentina - Jordania
Lo Celso, tras el Argentina - Jordania. EFE
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Desde el Betis, eso sí, transmiten tranquilidad. Aseguran que todo forma parte de un proceso de adaptación física tras sus vacaciones y, por el momento, evitan mencionar cualquier tipo de lesión o molestia que bien podría agravar el mosqueo existente con el mediapunta.

Lo Celso, sin fecha de vuelta

Por el momento se desconocen más detalles y aún no se cuenta con una fecha oficial para volver a verle trabajar con sus compañeros, pero es evidente que cada día que pasa, complica aún más que el argentino, que bien puede ser pieza clave en este curso en Champions League, esté disponible para el inicio de temporada.

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Manuel Pellegrini atenderá a los medios antes del debut y, posiblemente, explicará todo lo ocurrido alrededor de Lo Celso y, de paso, explicará la situación de Héctor Bellerín, futbolista que se marchó tocado de la cita ante el Inter y que deberá esperar a la evolución de sus molestias para saber si puede empezar el curso compitiendo con normalidad.

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