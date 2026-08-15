Uno por uno del Real Betis ante el Inter: aprobados y suspensos de la derrota en Italia

Celia Pérez 15 AGO 2026 - 21:30h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Manuel Pellegrini

Alineación confirmada del Betis en su último amistoso ante el Inter

Compartir







El Real Betis afrontó este sábado su último partido de pretemporada. Tras haberse presentado hace una semana en el estadio La Cartuja ante el Bournemouth, ahora el conjunto que dirige Manuel Pellegrini eleva aún más el listón para medirse ante un rival de muchísimo nivel como es el Inter de Milán. El cuadro verdiblanco ha viajado hasta Italia para medirse a uno de los grandes italianos en el estadio San Nicola de Bari en un duelo que acabó con derrota verdiblanca por la mínima con el gol de Stones.

En ElDesmarque ponemos nota, uno a uno, a los jugadores verdiblancos en el duelo ante los italianos.

El uno por uno del Betis ante el Inter

Valles [6]: volvió a la portería durante la primera mitad del encuentro. Seguro siempre que el balón llegó a su portería.

Bellerín [-]: dio el susto del partido al estar apenas diez minutos y tener que abandonar el terreno de juego con el tobillo vendado.

Bartra [6]: partido bastante correcto. Bien en la presión y encimando, dando poco margen a los rivales.

Natan [5]: también firmó un partido seguro, bien por arriba y sin dudas. Acabó viendo una amarilla en el descuento.

Fran García [6]: hizo gala de su capacidad física subiendo constantemente por banda y ofreciendo opciones en ataque. En defensa le costó un poco más.

Marc Roca [5]: firmó un partido bastante discreto, desaparecido en gran parte del encuentro. El equipo lo echó en falta a la hora de dar salida al balón.

Facundo Bernal [6]: bien recuperando y tratando de cambiar la orientación del balón. Estuvo atento en la presión, aunque sin el poderío ni el brillo de otros días.

Antony [5]: arrancó un poco precipitado, dudoso. Disfrutó de dos de las ocasiones más claras del Betis, ambas con un zurdazo desde la frontal que se fueron fuera.

Fornals [5]: le costó entrar en contacto con el balón y ser lo decisivo que debe ser. Aún así siempre le pone voluntad y lo intentó con un disparo desde la frontal. Fue el primer cambio de Pellegrini en el descanso.

PUEDE INTERESARTE Dónde ver en televisión los partidos de la jornada 1 de LALIGA EA Sports: fechas y horarios

Riquelme [4]: más dudas que certezas. Tuvo una ocasión clarísima que le dejó el Cucho, pero no supo resolver. Lento, le acabaron robando el balón.

Cucho Hernández [4]: tuvo presencia, descargando balones de espaldas y cediendo a sus compañeros, pero lejos de la incidencia que necesita el equipo en ataque.

Sustituciones en el Betis

Ángel Ortiz [6]: subiendo y ofreciendo balones al área. Dio recorrido en banda derecha.

Isco [5]: sigue cogiendo ritmo poco a poco. Todavía lejos del nivel que el equipo necesita de él.

Manu González [6]: muy buenas intervenciones, ya sean por arriba o por abajo. Ofreciendo un seguro en portería. Poco pudo hacer en el tanto italiano.

Nelson Deossa [5]: sin demasiada incidencia, buscó el disparo desde la frontal.

Pablo García [6]: siempre intenso. Generando muchísima presión.

Gnagoro [6]: buenos minutos en lo que estuvo sobre el césped. Movió el esférico con criterio y estuvo atento en las labores defensivas.

Álvaro Fidalgo [4]: mucho espacio en el tanto del Inter. Reaccionó tarde.

Junior [5]: partido correcto en su banda, sin grandes alardes pero cumpliendo siempre.

Iker Losada [-]: apenas entró en juego.