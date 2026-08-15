Alineación confirmada del Betis en su último amistoso ante el Inter

Pepe Jiménez Sevilla, 15 AGO 2026 - 18:16h.

La pretemporada se cierra con un encuentro de mucho nivel

Seis ausencias en la convocatoria del Betis para enfrentarse al Inter de Milán

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El último antes de comenzar el fútbol oficial. El Betis cierra este sábado su pretemporada ante el Inter en un amistoso disputado en Italia que servirá para que Manuel Pellegrini acaba de unir sus piezas antes de arrancar la competición en España.

Porque a pesar de que este sábado se disputarán dos partidos oficiales en LALIGA EA Sports y este domingo continuará el fútbol de élite, el Betis, como es sabido, arrancará más tarde su participación en la competición después de contar con Lo Celso entre los finalistas del Mundial.

Con ello, aprovechando esta circunstancia, el Betis cerró un último amistoso, el de este sábado, ante un rival de muchísimo nivel como es el Inter, un conjunto que bien podría cruzarse en unos meses en la Champions League.

En estas, y a la espera de la llegada de un nuevo delantero -son muchos nombres los que han ido surgiendo en los últimos días- y un nuevo centrocampista, que bien podría ser Dani Ceballos, Manuel Pellegrini cierra su pretemporada con un once muy reconocible.

El once del Betis ante el Inter

En la portería, como titular, estará Álvaro Valles, guardameta que ya apuntaba a titular este año, pero que tras la lesión de Diego Conde se ha quedado prácticamente solo en esta tarea; para la zaga, el técnico coloca a Héctor Bellerín y Fran García en las bandas, dejando a Marc Bartra y Natan en el eje; Facundo Bernal y Marc Roca estarán en el doble pivote; Antony y Riquelme acompañarán a Fornals en la mediapunta; y arriba, en solitario, el Cucho Hernández.

En resumen, una alineación muy titular para este último ensayo del Betis antes del inicio de la temporada oficial la próxima semana.

La alineación del Betis ante el Inter: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Facundo Bernal; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho Hernández