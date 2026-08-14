Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 21:40h.

El Cuti Romero dice adiós a los Spurs antes de su oficialidad

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El fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid está cerrado tras acordar las condiciones de su traspaso desde el Tottenham y, a la espera de la oficialidad, el propio futbolista argentino ya ha adelantado el movimiento. En sus redes sociales, el central ha mandado una carta de despedida a los Spurs hablando ya en pasado del cuadro londinense y mandándoles todo su cariño a pesar de un camino que no siempre ha sido fácil.

El campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026 llega para reforzar el centro de la zaga rojiblanca después de varios años en los que el Cholo había pedido su contratación. Finalmente esta se ha producido por un traspaso de 40 millones de euros más bonus y el cordobés se convierte en el cuarto fichaje del Atleti 26/27 después de Álex Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang In Lee.

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La carta de despedida del Cuti Romero al Tottenham

Hoy me despido de un lugar que durante cinco temporadas fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas.

Me voy con el corazón lleno de recuerdos y enorme orgullo por todo lo vivido y logramos juntos

Cuando llegué, tuve un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo otra vez

Y lo hicimos.

El viaje no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi adiós. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años

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Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros de equipo, personal y cada persona que trabaja detrás de las escenas todos ustedes son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón

Y a los fans:

Gracias por amarme, respetarme y hacerme sentir como uno de vosotros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí.

Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón.

GRACIAS POR TODO

Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí.

Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de vosotros para siempre.

Con todo mi amor y respeto.

Gracias por todo. Y adiós, Tottenham.