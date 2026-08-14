El Atlético de Madrid plantea un camino diferente por el fichaje del delantero sin Sorloth

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 17:09h.

El gigante noruego saldría de la ecuación

¿Cómo está el fichaje de Jorge Salinas?

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La delantera del Atlético de Madrid es uno de los principales debates veraniegos entre la parroquia rojiblanca. Tras disfrutar de Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sorloth en el pasado curso, el club colchonero se preparaba para una posible reestructuración total de su ataque. 'El Principito' se marchó homenajeado, el argentino sigue con su futuro en el aire y el noruego parecía estar más fuera que dentro pero la realidad es bien distinta.

Aunque lesionado, Sorloth es actualmente el segundo punta de la plantilla de Diego Pablo Simeone y apunta a disfrutar de muchas oportunidades este curso. Un escenario distinto al inicial, pues la dirección deportiva contaba con un ingreso importante por el noruego para poder acudir al mercado por un nuevo delantero centro.

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Caída la operación con la Juventus de Turín, el Atlético de Madrid sigue rastreando nuevas opciones para su ataque. Y para ello, ya sin Alexander Sorloth en la ecuación, plantea un camino diferente por el fichaje del delantero.

El Atlético plantea un camino diferente por el fichaje del delantero

En su última intervención en Radio MARCA, el experto en mercado Matteo Moretto actualizó los movimientos rojiblancos en ataque. Es un hecho que el Atlético busca nuevos cromos para la delantera a pesar de la continuidad de Sorloth. De hecho, la citada fuente desliza que el club rojiblanco podría lograr esa ansiada incorporación mediante otro escenario.

Si no sale el noruego, otro futbolista tendrá la llave, pero debe producirse la salida: "Si Sorloth no se va, honestamente no creo que haya ningún movimiento. Creo que el Atlético está esperando actualmente a ver si otro jugador se va".

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Hay varios futbolistas en la rampa de salida y Mateu Alemany trabaja en ello. Hasta que no salgan activos de la plantilla, y ya sin la necesidad de que sea Sorloth, el fichaje del delantero deberá esperar. Ya sin la opción de Dusan Vlahovic, el Atlético ha sido relacionado con otros perfiles de ataque como el que protagoniza Carlos Forbs.