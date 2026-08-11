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Julián Álvarez tensa la cuerda: "No parece que vaya de farol, hace falta saber hasta dónde está dispuesto a llegar"

Editorial de David Tejera sobre Julián Álvarez
Editorial de David Tejera sobre Julián Álvarez. ElDesmarque
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Julián Álvarez sigue siendo el nombre propio en la actualidad del mercado de fichajes. El argentino ha acudido este martes a Majadahonda para trabajar con el Atlético de Madrid, pero lo ha hecho a una hora distinta a la del resto de internacionales que también se incorporaron el lunes. Durante el informativo de ElDesmarque de Cuatro, David Tejera se plantea hasta dónde podría estar dispuesto llegar el delantero, con la posibilidad de declararse en rebeldía. Este miércoles será un día clave, pues Simeone y el resto de compañeros vuelven a los entrenamientos de forma grupal.

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