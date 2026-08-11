"¿Al Barça? ¿Al Atleti? ¿O a declararse en rebeldía?", se plantea David Tejera en ElDesmarque

El consejo de la plantilla a Julián Álvarez para recuperar la paz en el Atlético

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Julián Álvarez sigue siendo el nombre propio en la actualidad del mercado de fichajes. El argentino ha acudido este martes a Majadahonda para trabajar con el Atlético de Madrid, pero lo ha hecho a una hora distinta a la del resto de internacionales que también se incorporaron el lunes. Durante el informativo de ElDesmarque de Cuatro, David Tejera se plantea hasta dónde podría estar dispuesto llegar el delantero, con la posibilidad de declararse en rebeldía. Este miércoles será un día clave, pues Simeone y el resto de compañeros vuelven a los entrenamientos de forma grupal.