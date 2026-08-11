Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 08:23h.

El cariño de José Mourinho a Endrick tras el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid

Varios equipos de gran nivel tantean al brasileño este verano

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El futuro de Endrick en el Real Madrid sigue en entredicho. El brasileño es una de las grandes dudas de este verano en la casa blanca, donde siguen trabajando en diversas operaciones tanto de fichajes como de salidas. La fuerte competencia que existe en el vestuario, acentuada con las nuevas incorporaciones, abrían la puerta de salida al atacante merengue al igual que hizo el pasado curso en el Olympique de Lyon. Sin embargo, su futuro ha podido dar un vuelco en las últimas horas.

Según la información que maneja Melchor Ruiz en El Partidazo de Cope, el deseo de José Mourinho es seguir contando con él. Desde su retorno al Real Madrid había dudas sobre el futuro de algunos futbolistas como Endrick. Más aún desde que fueron llegando jugadores al vestuario como Carlos Espí, que se suma a la alta competencia en ataque con jugadores como Diomandé, Brahim, Rodrigo o Mbappé.

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Sin embargo, el técnico portugués habría tomado la decisión de que se quede y trata de convencerlo para no escuchar ninguna de las ofertas que ha tenido sobre la mesa. Cabe recordar que la Roma, el Aston Villa de Unai Emery o la misma Real Sociedad lo tenían en sus respectivas agendas. Tras el plan de Mourinho, el Real Madrid echa el freno a cualquier negociación sobre el futuro de Endrick.

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El cariño de Mourinho

Desde su vuelta, a Mourinho se le ha podido ver cercano a Endrick. En los entrenamientos tras su regreso del Mundial y en los amistosos de pretemporada, donde ha tenido minutos y ha destacado en ciertos compases. La intención del míster es que siga en la plantilla y que se convierta en una pieza importante como lo fue la temporada pasada en Francia con el Lyon, una oportunidad que le abrió de lleno las puertas del Mundial con Brasil.