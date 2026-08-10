El Aston Villa de Unai Emery irrumpe en los planes de Erik Bretos por Endrick

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 17:26h.

Como refuerzo para para la delantera de Pellegrino Matarazzo

El técnico del Marsella, el fichaje de Nayef Aguerd por la Real Sociedad y su ausencia ante el Athletic: "Esa no es la razón"

Compartir







La Real Sociedad sigue sin haber realizado ningún refuerzo en lo que va de verano. Erik Bretos tiene una hoja de ruta en la que tiene marcada como prioridad la tarea de reforzar el eje de la zaga y el ataque con perfiles muy definidos. A pesar de que para la defensa parece estar todo atado para la llegada de Nayef Aguerd, en ataque lo han adelantado por uno de los objetivos: Endrick.

El director deportivo txuri urdin, que ya intentó su incorporación el año pasado, lo ha vuelto a intentar este verano, pero la entrada en la puja por el Aston Villa aleja la posibilidad de que el brasileño recale en Anoeta. Según informa Ben Jacobs, el conjunto de Unai Emery está decidido a tratar de conseguir la cesión de Endrick y entre los clubes interesados también se encuentran otros como la Roma.

PUEDE INTERESARTE Real Sociedad y Olympique de Marsella acuerdan las cifras del fichaje de Nayef Aguerd: fórmula pactada

Por su parte, tanto el Real Madrid y como el jugador están a favor de encontrar una nueva cesión esta temporada con la que seguir creciendo y obteniendo minutos. A la espera de saber cuál será definitivamente su nuevo destino, lo cierto es que conseguir su préstamo se le ha complicado a una Real que trata de reforzar la delantera de Pellegrino Matarazzo para la próxima temporada.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad ultima el fichaje de Nayef Aguerd y debe resolver un problema de vestuario

Sin embargo, el que sí parece muy cerca de aterrizar en la Real Sociedad es Nayef Aguerd. La club donostiarra ha pisado el acelerador para cerrar el fichaje del futbolista del Olympique de Marsella. Todo apunta que volvería a la Real en calidad de cedido por cuatro millones de euros y con una opción de compra bajo el brazo de otros 11 kilos. A pesar de tener contrato hasta 2030, el club francés le busca una salida en este mercado de fichajes de verano y que todo apunta que acabará siendo Anoeta.