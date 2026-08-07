La Real Sociedad ultima el fichaje de Nayef Aguerd y debe resolver un problema de vestuario

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 17:22h.

El futbolista marroquí dejó luces y sombras en San Sebastián

La Real Sociedad elige al delantero comodín y lanza la primera oferta por su fichaje

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La Real Sociedad sigue inmersa en uno de los mercados de fichajes más complicados que se recuerdan, aunque ya comienza a ver la luz al final del túnel. Erik Bretos recogió las peticiones de Pellegrino Matarazzo y buscó opciones para reforzar el eje de la zaga, así como el ataque con un delantero que pudiera caer a banda. Tras sondear nombres ilusionantes en defensa, todos los caminos conducen al regreso de Nayef Aguerd.

El afamado periodista Santi Aouna adelanta en exclusiva el interés txuri urdin en el zaguero marroquí tras apostar en un principio por otras opciones que parecían prioritarias. La operación, que apunta a una cesión con opción de compra, está en su última fase y apunta a cerrarse a pesar del interés del Nápoles.

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La Real Sociedad ultima el fichaje de Nayef Aguerd

En este sentido, Noticias de Gipuzkoa va más allá y cifra las cantidades del fichaje del zaguero. Nayef Aguerd regresará a San Sebastián previo pago de cuatro millones de euros y con una opción de compra de once bajo el brazo. A sus 30 años, el internacional marroquí a priorizado a la Real Sociedad e incluso ha rechazado otros intereses en este mercado de verano.

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Un problema a resolver en el vestuario con el marroquí

El fichaje de Nayef Aguerd, tal y como apunta la citada fuente, esconde un problema a atajar rápidamente. El paso del central por la Real Sociedad dejó luces y sombras, con una primera vuelta imperial y una segunda marcada por las lesiones. Unas dolencias que constantemente desaparecían de manera milagrosa y que no gustaron en el vestuario.

Algunos de sus compañeros comenzaron a sospechar del marroquí, ya que para los grandes partidos siempre estaba disponible, y cuando la importancia del choque bajaba, solicitaba el cambio. Una táctica de autoreserva que podría repetirse este curso con la Copa África 2027 de fondo.