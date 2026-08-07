El Athletic opta a cuatro 'fichajes' más uno y Edin Terzic tiene la última palabra

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 07:32h.

El entrenador será clave en estas posibles incorporaciones

Edin Terzic concentra el mercado del Athletic y apunta a las últimas cinco operaciones

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El Athletic Club regresa a Lezama para preparar los últimos compromisos amistosos de la pretemporada. Con el debut ante el Sevilla FC en San Mamés en mente, Edin Terzic perfila la plantilla rojiblanca para el próximo curso con los últimos casos a resolver. Aunque la Filosofía rojiblanca siempre condiciona, no está siendo un mercado de verano movido para los bilbaínos. Eso sí, aún opta a cuatro 'fichajes' más uno.

En esta ventana estival, la prioridad rojiblanca pasaba por aligerar la plantilla. El regreso de los cedidos ha condicionado la planificación y ha concentrado todos los esfuerzos tanto del cuerpo técnico como de la dirección deportiva.

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Algunos han llegado para quedarse, como es el caso de Peio Canales, gran sensación en pretemporada. Sin embargo, otros como Unai Vencedor viven sus últimas horas en el Athletic. Y sin caras nuevas en materia de fichajes, Edin Terzic tiene en su mano sumar cinco incorporaciones para el primer equipo, aunque una ya está confirmada.

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El Athletic opta a cuatro 'fichajes' más uno y Edin Terzic decide

Según avanza Deia, el entrenador de Menden ha tomado una decisión en portería y apuesta por el ascenso de Mikel Santos. El joven guardameta será una de las caras nuevas de la primera plantilla y opta como opción de refresco para Unai Simón junto a Álex Padilla. Las cuatro novedades que puede sumar el Athletic también están en Lezama.

El Diario AS pone el foco en cuatro cachorros que cuentan con posibilidades de formar parte del primer equipo. El primero de ellos es Iker Monreal, quien ya sabe lo que es debutar con los leones. Aunque el eje de la zaga está bien cubierto, su condición de central zurdo y buen trato de balón le otorgan opciones.

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Johaneko Louis-Jean está causando sensación en esta pretemporada. El lateral, muy veloz, está encandilando a Edin Terzic y una salida de Andoni Gorosabel podría abrirle un hueco en la rotación, aunque hay overbooking. Más adelante está Selton, que tras su irrupción el pasado curso busca un hueco en la pobladísima medular del Athletic. El club toma la lección del pasado curso y prioriza minutos para un talento aún por pulir.

La última posible novedad en la primera plantilla bilbaína la encarna Elijah Gift. El extremo izquierdo comienza a generar expectación en Lezama y el club aún debe definir un plan para potenciar al máximo sus cualidades.