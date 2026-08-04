El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 16:51h.

El lateral, en la rampa de salida por decisión de Edin Terzic

Fecha y hora de la cuarta jornada para Athletic y Valencia en LALIGA EA Sports 2026/27

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El mercado de fichajes del Valencia CF necesita un necesario empujón. La entidad ché sigue rastreando opciones para cubrir el hueco que existe actualmente en el lateral derecho de Carlos Corberán. Ahí, tras caerse algunas opciones que parecían prácticamente cerradas, emerge la posibilidad de Andoni Gorosabel.

Tras las primeras pruebas en el Athletic Club, Edin Terzic ha decidido descartar al futbolista de Arrasate. Dos años después de su aterrizaje en San Mamés, Gorosabel deberá buscar una salida si quiere contar oportunidades sobre el terreno de juego.

El Valencia opta a su fichaje, aunque deberá competir con otros clubes interesados en los servicios del citado lateral derecho. No obstante, desde Bilbao se comienza a vislumbrar la ventaja che en las negociaciones. Aunque también necesita un 'favor' del Athletic.

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El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja

Osasuna es el gran rival por Andoni Gorosabel. Con diferencias económicas importantes por su primera opción, el club rojillo piensa en el jugador de los leones. Este interés ha sido recibido en Bilbao con el recuerdo de la cláusula de rescisión de Jesús Areso. La entidad navarra no puso facilidades a la bilbaína en dicha operación y ahora los protagonistas cambian de rol.

El Valencia parte con ventaja en esta puja con Osasuna, y en igualdad de condiciones, todo hace indicar que el gato al agua se lo llevará el equipo de Mestalla. Aunque no será sencillo, pues el Athletic, según informa MARCA, debería rebajar al máximo los límites del beneficio para que Andoni Gorosabel pudiese firmar por alguno de los citados equipos.

De este modo, Carlos Corberán necesita que el equipo rojiblanco esté por la labor de realizar un 'favor' que permitiría al Valencia zanja el dilema del lateral derecho. Este movimiento está frenando gran parte de la planificación ché, por lo que una rápida resolución se antoja clave por los próximos objetivos.