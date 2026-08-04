Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 16:22h.

El PSG amenaza con ficharle... y el Atlético de Madrid observa de reojo

El Barcelona recibe la ofensiva final por Ferran Torres: una venta relámpago con fecha

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El 'Caso Ferran Torres' está al rojo vivo. Las recientes declaraciones del internacional español ponen en aviso al FC Barcelona. De fondo, el PSG de Luis Enrique amenaza con ficharle e incluso confían en una rápida resolución de la operación. Y mientras tanto, la entidad blaugrana debate qué hacer con la renovación por discutir. Este martes, Irene Junquera arroja luz al asunto en ElDesmarque.

Irene Junquera señala la otra petición de Ferran Torres al Barcelona

La colaboradora de esta casa va más allá del dinero y señala la otra petición que esconde el discurso de 'El Tiburón': "Pues... sinceramente, yo no sé qué quiere el Barcelona, pero cuando hablamos de que quiere cariño Ferran, evidentemente se refiere a dinero, pero se refiere a algo más. Ferran Torres es uno de los jugadores más criticados del Barça sin duda. De hecho, una de las cosas que se ha dicho siempre es que rendía más en la Selección que con el Barça. Ha metido 21 goles esta temporada. Así que yo le veo con esa tranquilidad porque creo que tiene la sartén por el mango. El Barça, o se rasca el bolsillo, o Ferran no tendrá problema en irse".

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Además, Irene Junquera catalogó de necesidad la continuidad de Ferran Torres: "Para mí, no hay nadie imprescindible, pero el Barcelona tiene una necesidad. Ahora que se ha ido Lewandowski y además en el estado de forma que está Ferran, yo creo que es un jugador por el que tiene que luchar. Si fuera culé por lo menos querría que se quedara. Imprescindible no hay nada, pero necesario creo que sí que es".

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