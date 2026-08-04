Javi Rayo 04 AGO 2026 - 14:45h.

Georgina Rodríguez compartió unas imágenes en bikini y sus redes se llenaron de insultos gordófobos

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han disfrutado de unos días de vacaciones después de la participación del astro portugués en el Mundial y antes de incorporarse a su club, el Al-Nassr. La empresaria ha compartido un íntimo post en sus redes sociales donde ha puesto encima de la mesa la oleada de insultos gordófobos que lleva días recibiendo desde que publicó unas imágenes en bikini. Georgina ha desvelado también el mensaje que le dio Cristiano Ronaldo para hacer caso omiso de los haters.

La carta de Georgina Rodríguez tras recibir ataques por su físico

Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo.

Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía.

Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden… Lo estuve comentando con Cris y le dije: “Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”. Y él me respondió: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más".

A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa. Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto… ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí.

Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones. Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir