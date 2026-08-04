Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 14:20h.

El sentido mensaje de Carlos Sainz por los incendios que están azotando España: "Es una llamada del planeta"

La presidenta expresa su agradecimiento a través de sus redes sociales

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La Comunidad de Madrid trata de reponerse poco a poco al castigo sufrido por los incendios que han dañado gravemente la región. Miles de afectados, hogares destruídos y desesperación por lo sucedido. Es momento de tender las manos y Leo Messi no ha dudado en hacerlo. El exfutbolista del Barcelona realizó una importante donación de 80.000 euros para colaborar en la reconstrucción de la Sierra Oeste.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó la donación realizada por el astro argentino a través de las redes sociales y le dejó un mensaje público de agradecimiento en su perfil de X. "Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", expresó.