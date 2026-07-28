David Torres 28 JUL 2026 - 15:18h.

"Tampoco te dejan limpiar o cortar un pino ni nada. Esto es un polvorín"

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ValenciaSaura ha visto la crudeza del incendio de Vall D'Uixó cara a cara. l incendio forestal que comenzó el pasado sábado en la Vall d’Uixó (Castellón) ha arrasado ya en torno a 8.500 hectáreas y su perímetro se amplía hasta los 72 kilómetros mientras sigue sin control. Los trabajos de extinción se centran en la zona de Eslida-Artana, Tales-Alcudia de Veo, Alfondeguilla y Tales-Onda, y que los 34 medios aéreos y 400 terrestres tratan de que no avance el perímetro. Vamos, justo dónde vive Enrique Saura.

Enrique Saura es uno de esos jugadores especiales ‘de la tierra’ que forman parte de la historia más brillante del Valencia CF. Nacido en Onda, nuestro protagonista aterrizó en el primer equipo valencianista iniciada ya la temporada 1975-76 procedente del CD Castellón, donde era una de sus piezas más importantes de aquella época. A partir de entonces, más de 500 partidos de blanquinegro y 84 goles avalaron la trayectoria de este delantero, que fue capitán del Valencia CF, internacional con España, Mundialista en 1982 y que conquistó con el escudo del murciélago la Copa del Rey de 1979 y la Recopa de la temporada 1979-80 y la Supercopa de Europa de 1980. Ahora Enrique vive totalmente apartado del mundo del fútbol, pero sigue añorando esos años en los que los de Mestalla eran un rival temible en España y Europa.

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Saura vio el fuego cara a cara

Cuando se retiró, Saura vivió entre Sueras y Onda, dos de los pueblos más cercanos al incendio de Vall D'Uixó. El exjugador del Valencia CF, Enrique Saura, habla en l’Informatiu de VCFMedia Radio sobre los terribles incendios que están ‘castigando’ a numerosas localidades de la Comunitat Valenciana y del territorio español. El exfutbolista de Onda es uno de los afectados. "Ahora está todo más tranquilo, pero hemos pasado tres días muy malos. Estoy a unos 6 kilómetros del caso urbano y, lógicamente, al estar en pleno bosque subió la Guardia Civil y nos evacuaron por peligro de incendio. Son 43 años viviendo en esa casa. Nos hemos bajado al pueblo y hoy nos han dado permiso para subir a casa y coger ropa y otras cosas necesarias. De momento, mi casa como las de los vecinos, están protegidas. Es de agradecer a los profesionales que están ayudando para ello. La gente que vive de los animales, de la casa… es algo desagradable esta situación, hay que dar las gracias a la guardia Civil y Bomberos por la labor que hacen”.

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Puede perder todos sus recuerdos

Saura teme, eso sí, que todos sus recuerdos puedan perderse. “Llevo 43 años viviendo en esta casa en el monte y tengo todos los recuerdos. Que venga la Guardia Civil y te digan que tienes que desalojar la casa en cinco minutos es algo increíble, no te lo puedes creer hasta que lo ves. A estos profesionales hay que darles todas las gracias del mundo", dice Saura.

Saura "No comprendo como hay gente que puede pegar fuego o trabajar en horas que no se deben trabajar. Pero tampoco te dejan limpiar o cortar un pino ni nada"

El excapitán y leyenda del Valencia CF, eso sí, carga contra la política de montes actuales y contra los pirómanos. "No comprendo como hay gente que puede pegar fuego o trabajar en horas que no se deben trabajar. Pero tampoco te dejan limpiar o cortar un pino ni nada. Esto es un polvorín. Los ondenses apreciamos mucho el Montí y se nos está quemando, es algo increíble. El trabajo de los Bomberos y demás profesionales es espectacular. Hay que darles las gracias”.