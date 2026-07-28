El Inter de Milán sondea el fichaje de Tárrega

Juan Pérez 28 JUL 2026 - 12:07h.

Una operación paralela para los italianos, que acaban de firmar a John Stones

Un nuevo club de LALIGA EA Sports se suma a la puja por el fichaje de Unai Núñez

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El revuelto de nombres del mercado de fichajes coloca a César Tárrega en el primer plano con la aparición del Inter de Milán, interesado en el central de Aldaia para completar el eje de la zaga. Con una primera toma de contactos para conocer el posible interés de ambas partes, el conjunto nerazurri mira de reojo al Valencia para completar la plantilla comandada por Cristian Chivu para la temporada 26/27.

Con solo 24 años César Tárrega tiene el interés de uno de los grandes equipos de Europa a pesar de la actual renovación del pasado año para mantener su contrato hasta 2030. El jugador, puro ADN valencianista desde su infancia, viene de una temporada repleta de altibajos al nivel del bloque y de repente ha recibido la llamada del Inter, una información revelada por el informante italiano Damiano Er Faina. Según hemos podido saber desde ElDesmarque, el jugador a día de hoy no sabe nada, es feliz en Valencia por lo que la situación debe estar en una fase inicial de tanteo.

El reciente fichaje de John Stones por el Inter de Milán va en paralelo al interés en Tárrega, y es que el conjunto transalpino siempre suele tener un plus de profundidad en cuanto a defensas por la ejecución del 5-3-2. Con tres centrales en la formación, la necesidad eds ampliar al máximo posible el cupo de jugadores con la capacidad de jugar en cualquiera de las tres posiciones junto a Bastoni y Bisseck.

Ante las dudas del mercado donde Bastoni ha sonado para grandes clubes y la compensación de tener cinco centrales actualmente (con la duda de la posible salida de Pavard), Tárrega parece una opción segura para hacer plantilla. El valenciano tiene actualmente en transfermarkt un valor de nueve millones de euros pero la toma de contactos entre clubes o intermediarios es una constante en el mercado. No es un movimiento ni mucho menos avanzado, pero sí una toma de contacto que denota el interés en el jugador en pleno mercado de fichajes.