Un nuevo club de LALIGA EA Sports se suma a la puja por el fichaje de Unai Núñez

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 14:35h.

El Rayo Vallecano solicita la cesión de Unai Núñez

Tres mensajes en uno en la despedida de Unai Núñez: Así está su futuro

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El Celta de Vigo disputa este sábado su segundo amistoso de pretemporada contra el Sporting de Gijón en Vilagarcía de Arousa, para el que Claudio Giráldez ha vuelto a confirmar los dos descartes en la plantilla, con Carles Pérez y Unai Núñez. Son varios los equipos que se han interesado en los servicios del central vasco, sin sitio en la plantilla celeste, y el Rayo Vallecano ha sido el último en colocar una oferta sobre la mesa.

Tal y como informa Radio Galega, el cuadro franjirrojo habría solicitado la cesión del central abonando la mayor parte de su importante sueldo que tantos problemas ha creado a la hora de encontrarle una salida. Su contrato como celtista finaliza el próximo 30 de junio de 2029 y los rayistas quieren aumentar con él su fondo de armario.

Los distintos escenarios para Unai Núñez

El Rayo Vallecano ha ejercido este verano las compras definitivas de Nobel Mendy y Jozhua Vertrouwd y renovó finalmente a Luiz Felipe pero necesita aún más futbolistas para reforzar una posición en la que Pathé Ciss tuvo que jugar constantemente durante la temporada 25/26. La salida de Abdul Mumin, que ya se quedó sin jugar durante la pasada campaña ante su negativa para renovar, ha abierto un hueco que Beñat San José, uno de sus principales artífices, quiere rellenar con Unai Núñez.

El que también espera su momento es el Valencia, donde Unai ya jugó segunda mitad de la pasada temporada en calidad de cedido. Las bajas de Carlos Corberán en la zaga durante prácticamente todo el año le llevaron a disputar 13 partidos en los que el jugador de Portugalete contribuyó a dejar atrás la amenaza del descenso y soñar con volver a Europa hasta la última jornada.

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Donde no tiene sitio Unai Núñez es en el Celta, como ha quedado confirmado con su ausencia en las dos convocatorias de partidos de pretemporada hasta la fecha de Claudio Giráldez. El vasco, tras ejercer el club su compra obligatoria después de dos años de cesión desde el Athletic, volvió a salir cedido a San Mamés durante la 24/25 y, el pasado año, al Hellas Verona y el ya citado préstamo en el Valencia.