Claudio Giráldez insiste con dos señalados en la plantilla del Celta de Vigo

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 18:16h.

Unai Núñez y Carles Pérez, fuera de la convocatoria

Fer López no es el único fichaje del Wolverhampton que desea el Celta

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El Celta de Vigo disputa este sábado su segundo amistoso de la pretemporada 2026 tras igualar en el arranque contra el Sporting de Braga y Claudio Giráldez ya tiene su convocatoria para el encuentro. Este sábado, ante el Sporting de Gijón, el técnico celtista ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a los descartados Unai Núñez y Carlos Pérez mientras que recupera a Carl Starfelt y a Ilaix Moriba.

El central sueco y el centrocampista guineano no estuvieron disponibles en el primer encuentro del verano pero sí podrán participar en el choque en Vilagarcía de Arousa de este sábado. Ante los asturianos, el zaguero y el mediocampista podrían participar y disputar de sus primeros minutos para preparar la 26/27.

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Carl Starfelt ha regresado en los últimos días después de su participación en el Mundial 2026 con Suecia, donde el combinado escandinavo alcanzó los dieciseisavos de final cayendo ante Francia. Por su parte, Ilaix Moriba se perdió por lesión el primer compromiso y está listo para regresar en un verano en el que clubes como el Aston Villa se han interesado por sus servicios.

Los que no estarán en el Celta-Sporting serán los dos jugadores descartados de la actual plantilla después de un verano en el que ya han salido varios futbolistas que se habían quedado sin sitio. Unai Núñez y Carles Pérez han regresado de sus respectivas cesiones este verano y deberán buscarse un nuevo destino para la 26/27.

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Convocatoria del Celta de Vigo ante el Sporting de Gijón

Porteros: Andrei Radu, Iván Villar, Coke Carrillo.

Defensas: Carl Starfelt, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Joel López.

Centrocampistas: Ilaix Moriba, Miguel Román, Aleix Febas, Matías Vecino, Hugo Burcio.

Delanteros: Ferran Jutglà, Iago Aspas, Williot Swedberg, Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos, Jones El-Abdellaoui.