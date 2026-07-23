Ilaix Moriba ya tiene el alta médica y tiene fecha para reaparecer con el Celta de Vigo

Celia Pérez 23 JUL 2026 - 23:03h.

El jugador está recuperado de la tenosinovitis en el Aquiles derecho

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El Celta de Vigo afronta un verano en el que aún queda mucho por encajar. Desde el mercado de fichajes, en el que arrancó adelantándose a otros equipos por Aleix Febas y posteriormente cerrando la llegada de Javi Galán, a la operación salida o seguir poniendo en forma a la plantilla. Claudio Giráldez está metido de lleno en la pretemporada, engrasando las piezas y subiendo el ritmo en un equipo en el que recupera a Ilaix Moriba.

El internacional guineano recibió este jueves el alta médica tras recuperarse de la tenosinovitis en el Aquiles derecho que le impidió participar en el primer partido amistoso de la pretemporada que el Celta disputó contra el Braga. El futbolista ha completado hoy sin molestias el entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, por lo que estará a disposición de Claudio Giráldez para el amistoso del próximo sábado contra el Sporting de Gijón.

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Moriba fue uno de los futbolistas más utilizados por el técnico celeste durante la pasada campaña, en la que disputó 48 partidos, 36 de ellos de Liga, 11 de Europa League y uno de la Copa del Rey. En total acumuló 3.509 minutos.

Ilaix Moriba y su futuro en el Celta

Ilaix Moriba es el jugador de más valor de toda la plantilla y desde la directiva están abiertos a buscarle una salida que deja casi como única respuesta la Premier League. El Celta ha empezado a mover los hilos y entre sus pretendientes aparecen nombres como Aston Villa, Sunderland, Crystal Palace, Nottingham Forest y Hull City. En el cuadro celeste no tienen prisas, pero sí interés en intentar sacar lo máximo posible por él atendiendo el porcentaje que se lleva el Leipzig por él. De momento lo único claro es que el futbolista ya está recuperado y que Claudio Giráldez podrá seguir contando con él en esta pretemporada.