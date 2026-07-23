Mr Asubío desvela las dos nuevas normas del Mundial que no se aplicarán en LaLiga

El CTA se reunirá con la UEFA para tratar algunas dudas los próximos días

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Se avecinan novedades arbitrales en LaLiga. Durante la disputa del Mundial 2026 hemos podido comprobar cómo se aplicaban las nuevas normas de la IFAB durante los 104 partidos que duró el torneo, con especial atención a la cuenta atrás regresiva en los saques de banda y algunas polémicas por la aplicación de la 'ley Vinícius', entre otras. Ahora, el campeonato español se prepara para arrancar el próximo 15 de agosto aplicando buena parte de esas reglas. Pero habrá dos excepciones.

Tal y como ha contado Mr Asubío en ElDesmarque (vídeo superior), LaLiga no aplicará de la misma manera que la FIFA dos de las normas que se llevaron a cabo durante el Mundial. La primera es más que evidente: no habrá pausas de hidratación obligatorias. Sólo se llevarán a cabo estas pausas cuando la temperatura sea elevada y siempre que los dos clubes y el equipo arbitral estén de acuerdo. A diferencia del Mundial, no se aplicará con fines comerciales, sino únicamente durante los días de calor.

UEFA y FIFA discrepan con la 'Ley Vinícius'

La segunda excepción está en la llamada 'Ley Vinícius'. Según ha explicado Mr Asubío, el CTA y la UEFA van a reunirse durante los próximos días para valorar la aplicación de esta norma, que dice que un jugador será expulsado con roja directa cuando se tape la boca dirigiéndose a un rival y con ello inicie una confrontación.

La FIFA lo tuvo claro durante el Mundial y lo llevó a cabo en dos ocasiones. En LaLiga, en cambio, todo apunta a que no será así. La UEFA ya mostró algunas discrepancias en un principio con la aplicación de esta norma y ahora se producirá una nueva reunión que se antoja decisiva para devenir del próximo curso.

Si se adopta el criterio FIFA, se mantendría la idea de expulsar con roja directa a los jugadores que se tapen la boca, con la posibilidad de utilizar el VAR para ello. Si se aplica el criterio de la UEFA, sólo habrá amonestación con tarjeta amarilla en caso de que el árbitro vea estas acciones en directo, sin posibilidad de que se use el VAR para penalizarlo. Es decir, que si el árbitro lo ve en directo, le sacará amarilla; y si no lo ve, se quedará sin amonestar, pero nunca habría roja.

El resto de nuevas normas sí que se mantendrán respecto al Mundial: habrá cuenta regresiva de 5 segundos en los saques de banda, otros 5 segundos en los saques de puerta, 10 segundos para abandonar el campo en las sustituciones y al menos 1 minuto fuera del terreno de juego en caso de atención médica.