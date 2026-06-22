Bielsa culpa a las pausas de hidratación antes de la 'final' de Uruguay ante España

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 11:43h.

El seleccionador se señala como culpable y confirma dos bajas para la tercera jornada

Contra quién jugaría España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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La calma habitual de Marcelo Bielsa es la primera enemiga del seleccionador de Uruguay tras los dos tropiezos iniciales donde no han podido pasar del empate ante Arabia Saudí y Cabo Verde. El talante del entrenador no concuerda con la necesidad urgente de cambiar una dinámica que apunta a destronar a una de las favoritas como España en la misma fase de grupos a pesar de tener a dos de los rivales más débiles de la competición. Y entre tanto, las excusas parecen pasar por las pausas de hidratación.

'El Loco' tiene a todo Uruguay en contra en un Mundial 2026 donde su rol y su puesta en escena es tan discutida como el fútbol de los charrúas, y a pesar de ello sus declaraciones no ayudan a componer un discurso en busca de soluciones. A pesar de sus polémicas personales se ha señalado como culpable principal de los dos empates, uno de los comentarios más sonados de Bielsa es la queja al fútbol moderno por convertir el fútbol en un deporte de cuatro tiempos.

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La exposición de Marcelo Bielsa tras el empate a dos ante Cabo Verde es sencilla, simple y comprensible, pero independientemente del caso no se ajusta a la realidad de Uruguay. El seleccionador defiende que "jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio no le agrega nada y le quita mucho. Obviamente cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otro tipo de repercusiones que no discuto ni analizo. Antes de esta decisión el fútbol tenía una característica y ahora otra".

El timing para hacer una reflexión de este estilo, independientemente de haber sido cuestionado por ello, no ayuda a canalizar la ira de millones de uruguayos molestos por el juego de su selección. Por eso 'El Loco' no ha olvidado señalarse a sí mismo antes del partido ante España: "Es un desafío muy grande para todos nosotros. Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles, y para el equipo en general de tener la alternativa de mejorar la imagen contra un gran rival. De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones", afirma.

Bielsa descarta a Araujo para el choque ante España

Los problemas para Uruguay se multiplican con dos bajas confirmadas por el propio Bielsa en rueda de prensa, ya que ni Arrascaeta ni Ronald Araujo serán de la partida. El central del FC Barcelona es uno de los referentes de la Celeste junto a Fede Valverde, pero ninguno ha tomado el mando hasta ahora en una situación compleja donde necesitan ganar a España para corroborar su clasificación.