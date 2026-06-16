María Trigo 16 JUN 2026 - 09:49h.

El entrenador empezó dando rodeos para terminar explicando lo que piensa

El hermano de Araújo estalla contra Bielsa y hay lío en Uruguay: "Gracias por lesionar jugadores"

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Más allá de que los ánimos no son los mejores en Uruguay después de ver como su selección no era capaz de pasar del empate contra Arabia Saudí, Marcelo Bielsa también está en el foco de las críticas por su negativa a hacer algún gesto durante la sesión de fotos oficial de la FIFA para este Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

El entrenador aparece con sus gafas y mirando hacia abajo mientras va cambiando el fondo. Hay voces que dicen que esto como protesta a que el torneo se dispute en Estados Unidos, país al que ha criticado en alguna que otra ocasión. Una imagen así se hizo rápidamente viral y el propio Marcelo Bielsa salió al paso tras su debut en la Copa del Mundo a explicarlo. Eso sí, la explicación no dejará indiferente a nadie.

La explicación de Marcelo Bielsa

En un discurso muy a lo 'Loco', el técnico de Uruguay, rival de España en la fase de grupos, empezó dando un rodeo dando a entender que no iba a explicar nada de lo sucedido para, finalmente, dejar una frase final cuanto menos curiosa. Así fue la respuesta de Marcelo Bielsa sobre su gesto en la foto oficial de la FIFA para el Mundial.

"Yo creo que tiene un límite lo que hay que explicar. Si uno usa lente, ¿por qué usa lente? Si mira a los ojos, ¿por qué miras a los ojos? Si mira para arriba o para abajo. Tantas cosas hay que explicar. Simplemente, se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada de malo. Se puede usar lente, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún sentido", argumentó en rueda de prensa.